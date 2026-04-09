«Барселоно», у нас проблеми. «Атлетіко» переміг у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

«Атлетіко» наблизився до виходу до півфіналу, де не грав з сезону 2016/2017

Мадридський клуб показав кращу ефективність у нападі, завдяки чому отримав перевагу в два м'ячі

Долею жеребу на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів одразу дві іспанські команди зустрінуться між собою – «Барселона» та «Атлетіко» зіграли перший з двох матчів. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, генеральну репетицію суперники провели в чемпіонаті Іспанії. На «Метрополітано» «Атлетіко» повів завдяки Сімеоне, але ще до перерви «Барселона» зрівняла рахунок, бо відзначився Решфорд. А наприкінці перемогу каталонцям приніс Левандовскі. Цей результат може мати вирішальне значення у сезоні Ла Ліги.

Обидві команди підійшли до матчу з втратами. У «Барселони» не зіграють Крістенсен, Берналь, де Йонг і Рафінья. У «Атлетіко» щойно повернулися після травм Облак, Пубіль і Мендоса, але досі відсутні Барріос і Кардосо. Якщо вони не зіграють, проблеми мадридців виглядатимуть серйознішими.

Хід гри

Старт зустрічі залишився за підопічними Гансі Фліка. Маркус Рашфорд, який зараз перебуває у чудовій формі, змусив стадіон вибухнути від восторгу, відправивши м’яч у сітку воріт Облака. Проте радість була короткою: після втручання системи VAR арбітр зафіксував мінімальний офсайд. Проте справжня драма сталася наприкінці першого тайму, коли захисник «Барси» Пау Кубарсі припустився помилки, яка перекреслила план господарів на гру. Після тривалого перегляду відеоповтору арбітр змінив своє рішення з жовтої картки на червону, адже це було пряме вилучення за фол останньої надії.

Поки каталонці намагалися перебудуватися, «Атлетіко» одразу ж завдав першого удару по надіям суперників. На 45-й хвилині до м'яча підійшов Хуліан Альварес: аргентинець продемонстрував найвищий пілотаж, поклавши м’яч точно в «дев'ятку» зі штрафного удару.

Вийшовши на другу половину вдесятьох, «Барселона» не збиралася здаватися без бою. У другому таймі команда намагалася тримати м'яч, покладаючись на індивідуальну майстерність лідерів. Найближчим до успіху знову був Рашфорд: його потужний постріл зі стандарту здригнув поперечину, але фортуна цього вечора була не на боці «блаугранас». «Атлетіко» ж натомість терпляче вичікував на свій шанс у контратаці. На 70-й хвилині план «матрацників» спрацював ідеально: Александер Серлот без спротиву замикає простріл, зробивши рахунок 0:2.

В останні десять хвилин «Барселона» пішла ва-банк. Юний Ламін Ямаль мав чудову нагоду скоротити розрив, але його удару забракло влучності. Мадридці, маючи чисельну перевагу, грамотно заспокоїли гру, не дозволивши супернику створити небезпеку біля власних воріт.

Підсумок матчу став невтішним для Барселони, яка програла 0:2. Тепер каталонцям доведеться шукати відповідь до того, що зробити задля виходу до півфіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перший матч

«Барселона» – «Атлетіко» 0:2 (0:1)

Голи: Альварес (45), Серлот (70)

Що далі?

Наступний поєдинок буде не менш напруженим, ніж перший. «Барселона» неодноразово обігрувала «Атлетіко» на виїзді з різницею у два і більше м'ячів, але і «Атлетіко» мав перемоги над «блаугранас» вдома. Це вирівнює ситуацію, де все вирішиться у Мадриді.

