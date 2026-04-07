13-річна дочка Луки Модрича здобула перший трофей у футбольній кар'єрі

Емма Модрич увійшла до переможного складу «Мілана»

Доки легендарний Лука Модрич захищає кольори основи «Мілана», його 13-річна донька Ема здобула перший трофей у складі «россонері». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzeta dello Sport.

Шлях до перемоги

Юна футболістка стала переможницею престижного турніру серед гравців до 13 років – Кубка Гаріно, а сам шлях жіночої команди «Мілана» U-13 до титулу виявився насиченим на яскраві та принципові протистояння. У чвертьфіналі Ема відзначилася забитим голом у поєдинку проти «Сассуоло», який завершився впевненою перемогою міланок із рахунком 3:1. На стадії півфіналу «Мілан» зійшовся у принциповому протистоянні з однолітками з «Інтера». Це дербі завжди супроводжується підвищеною увагою, навіть на юнацькому рівні, і цього разу не стало винятком. «Россонері» продемонстрували чудову гру, впевнено контролювали хід зустрічі та здобули перемогу з рахунком 2:0, не залишивши суперницям шансів на камбек.

Вирішальний матч відбувся у понеділок, 6 квітня, в Турині, де юні «россонері» здолали представниць «Ювентуса» та підняли над головою заповітний трофей.

Підтримка зіркового батька

Лука Модрич, який перейшов до «Мілана» влітку 2025 року на правах вільного агента, не зміг бути присутнім на фіналі особисто через професійні зобов’язання. У цей час він перебував у Неаполі, готуючись до матчу 31-го туру Серії А проти «Наполі», який завершився мінімальною поразкою міланців із рахунком 0:1. Попри це, зірковий півзахисник не пропустив важливий момент у житті доньки: він спостерігав за фінальним матчем через FaceTime разом із дружиною Ванею та дітьми Івано і Софією, емоційно підтримуючи Ему на відстані.

Для Еми Модрич, яка нещодавно переїхала до Мілана разом із родиною та приєдналася до юнацької академії клубу, цей тріумф став першим трофеєм у новій команді.

