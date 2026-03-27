День яскравих матчів. Підсумок півфінальних матчів відбору до Чемпіонату світу 2026

glavcom.ua
Косово з трьома гравцями Української Прем'єр-Ліги у заявці наблизилося до історичного досягнення
фото: Reuters

Для восьми команд, серед яких є і Україна, шлях до мундіалю закрився після поразок

У четвер, 26 березня 2026 року, пройшли матчі 1/2 фіналу плейоф європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Про їхні результати повідомляє «Главком»

Найкращий матч дня

Збірні Словаччини та Косова з футболу подарували справжній гольовий трилер, у якому інтрига трималася до останніх хвилин.

Гра розпочалась активно, і на шостій хвилині словаки відкрили рахунок завдяки тому, що після подачі зі штрафного Лукаш Гараслін м’яч головою у сітку відправив Мартін Вальєнт. Проте перевага господарів тривала недовго: на 21-й хвилині Велдін Ходжа зрівняв рахунок точним ударом у нижній кут. Попри це, Словаччина знову вийшла вперед наприкінці першого тайму: цього разу відзначився сам Гараслін, який ефектно реалізував штрафний удар і зробив рахунок 2:1 перед перервою.

Другий тайм перетворився на справжні гойдалки. За дві хвилини після повернення на поле Фіснік Асллані відновив рівновагу після подачі Мергім Войвода. А на 60-й хвилині Косово вперше у зустрічі вийшло вперед, бо Флорент Муслія блискуче виконав штрафний, закрутивши м’яч під стійку. Словаки намагалися відігратися, але гості продовжили ефективно використовувати свої моменти. На 72-й хвилині Крешнік Хайрізі зіграв на добиванні після стандарту й довів рахунок до 4:2.

Господарі все ж не здались і влаштували фінальний штурм. Вони створили кілька небезпечних моментів, зокрема Давід Ганцко влучив у поперечину, але скоротити відставання змогли лише у компенсований час. На 90+4-й хвилині Давід Стрелец після передачі Ганцка встановив остаточний рахунок – 3:4. 

Таким чином, представники однієї з найменш рейтингових країн Європи продовжують боротьбу за поїздку на мундіаль. У фінальному раунді косовари зіграють з командою Туреччини.

Польща – Албанія

Поєдинок між Польщею і Албанією вважався одним з центральних для українських вболівальників, адже його переможець потенційно міг зіграти з Україною за вихід на світову першість. 

Хоча польська команда виглядала активніше на старті, зокрема Роберт Левандовський на шостій хвилині мав хороший шанс відкрити рахунок, албанці поступово вирівняли гру. На 42-й хвилині гості скористалися грубою помилкою в обороні – Арбер Ходжа опинився першим на м’ячі та без проблем відправив його у сітку. Так Польща несподівано пішла на перерву, поступаючись 0:1.

Після перерви господарі значно додали в інтенсивності та почали тиснути на суперника. Це дало результат на 63-й хвилині: після подачі з кутового Себастьян Шиманський м’яч головою у ворота переправив все той же Левандовський. Цей гол фактично переломив хід зустрічі: Албанія намагалася відповідати контратаками, але поступово ініціатива повністю перейшла до поляків. На 73-й хвилині вирішальний момент створив Пйотр Зелінський, який точно пробив під ліву стійку після передачі партнера – 2:1. Після цього Польща вже грала більш обережно, контролюючи хід матчу.

У підсумку Польща здобула непросту, але важливу перемогу, продемонструвавши характер після невдалого першого тайму. Вона продовжить боротьбу за мундіаль, і зіграє зі Швецією, яка переграла Україну з рахунком 1:3. Натомість команда Сергія Реброва проведе товариський поєдинок проти Албанії, яка теж вибула з погоні за «американською мрією». 

Інші матчі дня

Всі інші поєдинки можна розділити на дві групи: ті, де перебіг гри явно контролювався однією командою, та ті, де боротьба була особливо напруженою. До першої з них можна віднести перемоги Італії на Північною Ірландією завдяки двом голам у другому таймі, а також виграні матчі з розгромом для Данії (4:0 проти Північної Македонії) та мінімальною перевагою для Туреччини (1:0 проти Румунії). Натомість до другого кластеру потрапили два поєдинки, які завершилися серіями пенальті. Йдеться про виграний матч Боснії і Герцеговини проти Вельсу (2:4 у серії пенальті) та важку поразку Ірландії на чолі з Троєм Перроттом проти Чехії (4:3). 

Фінальні матчі пройдуть 31 березня. Переможці кожного з чотирьох одноматчевих протистоянь вийдуть на світову першість, яка відбудеться вже цього року. 

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Півфінали

Шлях А

Італія – Північна Ірландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Тоналі (56), Кін (80)

Вельс – Боснія і Герцеговина 1:2, серія пенальті 2:4 (0:0)

  • Голи: Джеймс (51) – Джеко (86)
  • Серія пенальті: Вілсон, Гарріс (пенальті реалізовані), Джонсон, Вільямс (пенальті нереалізовані) – Демірович (пенальті нереалізований), Табакович, Башич, Хаджіахметович, Алайбегович (пенальті реалізовані)

Шлях В

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Польща – Албанія 2:1 (0:1)

  • Голи: Левандовський (63), Зелінський (73) – Ходжа (42)

Шлях C

Туреччина – Румунія 1:0 (0:0)

  • Голи: Кадіоглу (53)

Словаччина – Косово 3:4 (2:1)

  • Голи: Вальєнт (6), Гараслін (45), Стрелец (90+4) – Ходжа (21), Асллані (47), Муслія (60), Хайрізі (72)

Шлях D

Данія – Північна Македонія 4:0 (0:0)

  • Голи: Дамсгор (49), Ісаксен (58, 59), Нергор (75) 

Чехія – Ірландія 3:2, серія пенальті 4:3 (1:2)

  • Голи: Шик (27), Крейчі (86) – Перротт (19), Коварж (автогол, 23)
  • Серія пенальті: Крейчі, Соучек (реалізовані пенальті), Хитіл (нереалізовані пенальті), Шик, Клімент (реалізовані пенальті) – Перротт, Іда, Брейді (реалізовані пенальті), Азаз, Браун (нереалізовані пенальті)

Нагадаємо, що збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026. Команда Сергія Реброва завершила участь у боротьбі за світову першість після першого матчу плейоф. 

Читайте також

Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу Реклама
Вчора, 18:00
Ернесто Вальверде втретє піде з «Атлетіка»
Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією
20 березня, 15:25
Андрій Лунін успішно підстрахував Тібо Куртуа
Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»
18 березня, 11:27
Організатори заявляють, що співпраця з YouTube дозволить залучати фанатів так, як цього не було раніше
ФІФА співпрацюватиме з YouTube щодо показу матчів Чемпіонату світу 2026
18 березня, 09:45
Денис Шурман працював із системою VAR у Житомирі
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
17 березня, 18:08
Вандерсон не борознитиме правий фланг полів у Північній Америці
Збірна Бразилії втратила оборонця на Чемпіонат світу 2026
10 березня, 14:28
«Матрацники» тимчасово стануть «Гострими картузами»
Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу
9 березня, 18:29
«Біло-сині» підходять фаворитом до протистояння
«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України Реклама
3 березня, 10:37
«Поліські вовки» в гарному настрої поїдуть додому
«Полісся» здолало ЛНЗ у центральному матчі туру Прем'єр-ліги
28 лютого, 15:47

Новини

День яскравих матчів. Підсумок півфінальних матчів відбору до Чемпіонату світу 2026
День яскравих матчів. Підсумок півфінальних матчів відбору до Чемпіонату світу 2026
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі
Зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі
Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026
Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
Американський суд відхилив позов Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації
Американський суд відхилив позов Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Вчора, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
