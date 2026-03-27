День яскравих матчів. Підсумок півфінальних матчів відбору до Чемпіонату світу 2026

Для восьми команд, серед яких є і Україна, шлях до мундіалю закрився після поразок

У четвер, 26 березня 2026 року, пройшли матчі 1/2 фіналу плейоф європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Найкращий матч дня

Збірні Словаччини та Косова з футболу подарували справжній гольовий трилер, у якому інтрига трималася до останніх хвилин.

Гра розпочалась активно, і на шостій хвилині словаки відкрили рахунок завдяки тому, що після подачі зі штрафного Лукаш Гараслін м’яч головою у сітку відправив Мартін Вальєнт. Проте перевага господарів тривала недовго: на 21-й хвилині Велдін Ходжа зрівняв рахунок точним ударом у нижній кут. Попри це, Словаччина знову вийшла вперед наприкінці першого тайму: цього разу відзначився сам Гараслін, який ефектно реалізував штрафний удар і зробив рахунок 2:1 перед перервою.

Другий тайм перетворився на справжні гойдалки. За дві хвилини після повернення на поле Фіснік Асллані відновив рівновагу після подачі Мергім Войвода. А на 60-й хвилині Косово вперше у зустрічі вийшло вперед, бо Флорент Муслія блискуче виконав штрафний, закрутивши м’яч під стійку. Словаки намагалися відігратися, але гості продовжили ефективно використовувати свої моменти. На 72-й хвилині Крешнік Хайрізі зіграв на добиванні після стандарту й довів рахунок до 4:2.

Господарі все ж не здались і влаштували фінальний штурм. Вони створили кілька небезпечних моментів, зокрема Давід Ганцко влучив у поперечину, але скоротити відставання змогли лише у компенсований час. На 90+4-й хвилині Давід Стрелец після передачі Ганцка встановив остаточний рахунок – 3:4.

Таким чином, представники однієї з найменш рейтингових країн Європи продовжують боротьбу за поїздку на мундіаль. У фінальному раунді косовари зіграють з командою Туреччини.

Польща – Албанія

Поєдинок між Польщею і Албанією вважався одним з центральних для українських вболівальників, адже його переможець потенційно міг зіграти з Україною за вихід на світову першість.

Хоча польська команда виглядала активніше на старті, зокрема Роберт Левандовський на шостій хвилині мав хороший шанс відкрити рахунок, албанці поступово вирівняли гру. На 42-й хвилині гості скористалися грубою помилкою в обороні – Арбер Ходжа опинився першим на м’ячі та без проблем відправив його у сітку. Так Польща несподівано пішла на перерву, поступаючись 0:1.

Після перерви господарі значно додали в інтенсивності та почали тиснути на суперника. Це дало результат на 63-й хвилині: після подачі з кутового Себастьян Шиманський м’яч головою у ворота переправив все той же Левандовський. Цей гол фактично переломив хід зустрічі: Албанія намагалася відповідати контратаками, але поступово ініціатива повністю перейшла до поляків. На 73-й хвилині вирішальний момент створив Пйотр Зелінський, який точно пробив під ліву стійку після передачі партнера – 2:1. Після цього Польща вже грала більш обережно, контролюючи хід матчу.

У підсумку Польща здобула непросту, але важливу перемогу, продемонструвавши характер після невдалого першого тайму. Вона продовжить боротьбу за мундіаль, і зіграє зі Швецією, яка переграла Україну з рахунком 1:3. Натомість команда Сергія Реброва проведе товариський поєдинок проти Албанії, яка теж вибула з погоні за «американською мрією».

Інші матчі дня

Всі інші поєдинки можна розділити на дві групи: ті, де перебіг гри явно контролювався однією командою, та ті, де боротьба була особливо напруженою. До першої з них можна віднести перемоги Італії на Північною Ірландією завдяки двом голам у другому таймі, а також виграні матчі з розгромом для Данії (4:0 проти Північної Македонії) та мінімальною перевагою для Туреччини (1:0 проти Румунії). Натомість до другого кластеру потрапили два поєдинки, які завершилися серіями пенальті. Йдеться про виграний матч Боснії і Герцеговини проти Вельсу (2:4 у серії пенальті) та важку поразку Ірландії на чолі з Троєм Перроттом проти Чехії (4:3).

Фінальні матчі пройдуть 31 березня. Переможці кожного з чотирьох одноматчевих протистоянь вийдуть на світову першість, яка відбудеться вже цього року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Півфінали

Шлях А

Італія – Північна Ірландія 2:0 (0:0)

Голи: Тоналі (56), Кін (80)

Вельс – Боснія і Герцеговина 1:2, серія пенальті 2:4 (0:0)

Голи: Джеймс (51) – Джеко (86)

Джеймс (51) – Джеко (86) Серія пенальті: Вілсон, Гарріс (пенальті реалізовані), Джонсон, Вільямс (пенальті нереалізовані) – Демірович (пенальті нереалізований), Табакович, Башич, Хаджіахметович, Алайбегович (пенальті реалізовані)

Шлях В

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Польща – Албанія 2:1 (0:1)

Голи: Левандовський (63), Зелінський (73) – Ходжа (42)

Шлях C

Туреччина – Румунія 1:0 (0:0)

Голи: Кадіоглу (53)

Словаччина – Косово 3:4 (2:1)

Голи: Вальєнт (6), Гараслін (45), Стрелец (90+4) – Ходжа (21), Асллані (47), Муслія (60), Хайрізі (72)

Шлях D

Данія – Північна Македонія 4:0 (0:0)

Голи: Дамсгор (49), Ісаксен (58, 59), Нергор (75)

Чехія – Ірландія 3:2, серія пенальті 4:3 (1:2)

Голи: Шик (27), Крейчі (86) – Перротт (19), Коварж (автогол, 23)

Шик (27), Крейчі (86) – Перротт (19), Коварж (автогол, 23) Серія пенальті: Крейчі, Соучек (реалізовані пенальті), Хитіл (нереалізовані пенальті), Шик, Клімент (реалізовані пенальті) – Перротт, Іда, Брейді (реалізовані пенальті), Азаз, Браун (нереалізовані пенальті)

Нагадаємо, що збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026. Команда Сергія Реброва завершила участь у боротьбі за світову першість після першого матчу плейоф.