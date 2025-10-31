Головна Спорт Новини
CAS допустив до олімпійського відбору російських санкарів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
CAS допустив до олімпійського відбору російських санкарів
В останній для себе сезон російські саночники були четвертими у заліку естафетних команд Кубка світу
Джерело: Соціальні мережі

Було скасоване попереднє рішення Міжнародної федерації санного спорту

Спортивний арбітражний суд сьогодні ухвалив рішення щодо участі російських спортсменів-санкарів у майбутніх Зимових Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CAS. 

Воно стосувалося апеляції, поданої Російською федерацією санного спорту та шістьма російськими спортсменами (серед яких були Олександр Горбацевич, Софія Мазур, Андрій Богданов, Юрій Прохоров, Катерина Фоміна та Поліна Григор'єва) проти Міжнародної федерації санного спорту (FIL). Хоча Міжнародний олімпійський комітет раніше рекомендував допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2026 у статусі «нейтральних» атлетів, FIL на своєму конгресі 18 червня 2025 року проголосувала за повне відсторонення атлетів, тренерів та офіційних осіб від усіх змагань. FIL обґрунтувала це рішення міркуваннями безпеки, стверджуючи, що їхня участь «збільшила б ризик інцидентів, спричинених глядачами або іншими спортсменами» та відмовилася створювати умови для участі російських спортсменів.

Росіяни, подавши скаргу до CAS 8 липня 2025 року, вимагали анулювання обох рішень та негайного допуску санкарів до міжнародних заходів, включаючи кваліфікаційний процес до Олімпійські Ігри-2026. Після віртуального слухання 24 жовтня 2025 року Колегія CAS дійшла висновку, що повне відсторонення російських спортсменів є «непропорційним заходом для досягнення заявленої FIL мети – забезпечення безпечних умов змагань, оскільки можна знайти додаткові заходи, які б узгодили безпекові вимоги з участю російських атлетів».

У результаті апеляція була частково задоволена: відсторонення Російської федерації санного спорту від змагань FIL було збережено, але заборона на участь для окремих російських спортсменів, які задовольняють критерії «нейтральності», була скасована. При цьому спільний запит шести спортсменів про негайний допуск до міжнародних змагань був відхилений.

Це рішення повторює ситуацію з Міжнародною федерацією бобслею і скелетону, де, щоправда, першочергове рішення було скасоване трибуналом федерації. 

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

