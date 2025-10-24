Головна Спорт Новини
Українські шашкістки тріумфували на чемпіонаті світу з чекерсу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На першості з бліцу весь жіночий подіум лишився за українками
фото: Любов Квітка-Єжова

У класичній грі українки завершили змагання на двох найвищих позиціях

Українські шашкістки тріумфували на чемпіонаті світу з чекерсу в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

У класичній грі українки завершили змагання на двох найвищих позиціях. Чемпіонкою світу стала Анастасія Глушко, срібною призеркою – Надія Чижевська.

За крок до подіуму зупинилась Тетяна Зайцева – 4 місце.

Серед юніорів срібну нагороду здобула Валерія Єжова. 4-те місце посіла Маргарита Єжова.

На першості з бліцу весь жіночий подіум за українками. Анастасія Глушко і у цій програмі стала чемпіонкою, Надія Чижевська – друга, трійку призерок, виборовши бронзову медаль, закрила Валерія Єжова.

Валерія також стала бронзовою призеркою у бліці і серед юніорів.

Також тут відбувався кваліфікаційний турнір серед чоловіків. 6-м у ньому став Вадим Лапін, 10-м Руслан Оріховський. На 7-й позиції завершив Лапін ЧС з бліцу. Оріховський у підсумковому заліку посів 14-ту позицію.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

