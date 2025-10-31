МОК поставив під питання майбутнє Олімпійських Ігор з кіберспорту

На новому турнірі мали бути представлені як повністю віртуальні види, так і ті, які вимагають фізичної активності

Форум мав відбутися в Саудівській Аравії за два роки

Ініціатива Olympic Esports Games, яка викликала неабиякий ажіотаж серед усіх учасників олімпійського руху та глобальної кіберспортивної спільноти, зіткнулася з несподіваним поворотом. Спільний проєкт Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Олімпійського і Паралімпійського комітету Саудівської Аравії припиняє свою дію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

Протягом останнього року організатори активно працювали над втіленням концепції, що базувалася на їхньому стратегічному партнерстві, оголошеному у 2024 році з проведенням заходу у 2027-му. Обидві організації проводили ґрунтовні та всебічні дискусії щодо механізмів інтеграції віртуальних змагань в олімпійську родину. Однак, як стало відомо 30 листопада, зустріч завершилася взаємною згодою про припинення спільної роботи над цим амбітним проєктом. Сторони, проаналізувавши ініціативу, вирішили, що їхня співпраця у поточному форматі буде завершена.

Незважаючи на розірвання партнерства, і МОК, і Саудівська Аравія запевнили, що залишаються відданими власним кіберспортивним амбіціям, але тепер прямуватимуть до них окремими, незалежними шляхами. Для Міжнародного олімпійського комітету це означає розробку нового підходу до організації та пошук тієї країни, яка прийматиме цей турнір. Головною інституцією олімпійського спорту було вирішено поставити цю ідею в режим «Пауза та Роздуми».

Попри те, що майбутнє Кіберспортивної Олімпіади ще не визначене, у турніру є велика підтримка з боку зацікавлених осіб та мільйонів фанатів кіберспорту в усьому світі. Хоча за два роки МОК буде непросто займатися і організацією, і розробкою програми з системою відбору, наразі про скасування чи перенесення не йдеться.

