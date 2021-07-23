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    Росіянка знепритомніла під час змагань на Олімпіаді

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    Росіянку відправили до лікарні - Росіянка знепритомніла під час змагань на Олімпіаді
    Росіянку відправили до лікарні
    Фото з відкритих джерел

    Лучниці стало погано під час кваліфікаційних змагань

    23-річна росіянка Світлана Гомбоєва знепритомніла в кваліфікації на літніх Олімпійських іграх в Токіо. У відбірних змаганнях вона набрала лише 630 балів і зайняла 45-е місце.

    Найкращий результат у кваліфікації продемонструвала представниця Південної Кореї Сан Ан. Вона встановила новий олімпійський рекорд (680 балів), який з Атланти-96 належав українці Ліні Герасименко.

    Олімпіада в Токіо мала відбуватися з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік – тепер вони стартують 23 липня і триватимуть по 8 серпня 2021 року.

    Україну представлять 157 спортсменів. Лучниці вже пройшли кваліфікацію і дізналися суперників у плей-оф.

    Тим часом головного режисера відкриття Олімпіади звільнили за жарт про Голокост 23 роки тому.

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    Теги: Олімпіада стрільба з лука
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    Росіянка знепритомніла під час змагань на Олімпіаді