Росіянка знепритомніла під час змагань на Олімпіаді

Лучниці стало погано під час кваліфікаційних змагань

23-річна росіянка Світлана Гомбоєва знепритомніла в кваліфікації на літніх Олімпійських іграх в Токіо. У відбірних змаганнях вона набрала лише 630 балів і зайняла 45-е місце.

Найкращий результат у кваліфікації продемонструвала представниця Південної Кореї Сан Ан. Вона встановила новий олімпійський рекорд (680 балів), який з Атланти-96 належав українці Ліні Герасименко.

Олімпіада в Токіо мала відбуватися з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік – тепер вони стартують 23 липня і триватимуть по 8 серпня 2021 року.

Україну представлять 157 спортсменів. Лучниці вже пройшли кваліфікацію і дізналися суперників у плей-оф.

Тим часом головного режисера відкриття Олімпіади звільнили за жарт про Голокост 23 роки тому.