Церемонія закриття Олімпіади-2018: коли та де дивитись
- Сьогодні, 12:15
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Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018
У неділю, 25 лютого, в Пхьончхані пройде церемонія закриття Олімпіади-2018.
Трансляція з Олімпійського стадіону розпочнеться о 13:00 за київським часом і триватиме трохи більше двох годин.
Дивитися трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2018 в прямому ефірі можна на телеканалі UA:Перший та на сайті каналу.
Очікується, що на церемонії закриття буде набагато тепліше, ніж на церемонії відкриття.
Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018 фристайліст Олександр Абраменко, який завоював золото в лижній акробатиці.
Всього Україну на Олімпійських іграх-2018 представляли 33 спортсмени в дев'яти видах спорту. Найбільше представництво - 11 осіб - в біатлоні, шість чоловік в санному спорті, по чотири - в лижних гонках і фігурному катанні.