Церемонія закриття Олімпіади-2018: коли та де дивитись

Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018

У неділю, 25 лютого, в Пхьончхані пройде церемонія закриття Олімпіади-2018. Трансляція з Олімпійського стадіону розпочнеться о 13:00 за київським часом і триватиме трохи більше двох годин. Дивитися трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2018 в прямому ефірі можна на телеканалі UA:Перший та на сайті каналу. Очікується, що на церемонії закриття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018

Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018

У неділю, 25 лютого, в Пхьончхані пройде церемонія закриття Олімпіади-2018.

Трансляція з Олімпійського стадіону розпочнеться о 13:00 за київським часом і триватиме трохи більше двох годин.

Дивитися трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2018 в прямому ефірі можна на телеканалі UA:Перший та на сайті каналу.

Очікується, що на церемонії закриття буде набагато тепліше, ніж на церемонії відкриття.

Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018 фристайліст Олександр Абраменко, який завоював золото в лижній акробатиці.

Всього Україну на Олімпійських іграх-2018 представляли 33 спортсмени в дев'яти видах спорту. Найбільше представництво - 11 осіб - в біатлоні, шість чоловік в санному спорті, по чотири - в лижних гонках і фігурному катанні.