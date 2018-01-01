  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Церемонія закриття Олімпіади-2018: коли та де дивитись

    Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018
    У неділю, 25 лютого, в Пхьончхані пройде церемонія закриття Олімпіади-2018. Трансляція з Олімпійського стадіону розпочнеться о 13:00 за київським часом і триватиме трохи більше двох годин. Дивитися трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2018 в прямому ефірі можна на телеканалі UA:Перший та на сайті каналу. Очікується, що на церемонії закриття
    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018
    Церемонія закриття Олімпійських ігор-2018

    Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018

    У неділю, 25 лютого, в Пхьончхані пройде церемонія закриття Олімпіади-2018.

    Трансляція з Олімпійського стадіону розпочнеться о 13:00 за київським часом і триватиме трохи більше двох годин.

    Дивитися трансляцію церемонії закриття Олімпіади-2018 в прямому ефірі можна на телеканалі UA:Перший та на сайті каналу.

    Очікується, що на церемонії закриття буде набагато тепліше, ніж на церемонії відкриття.

    Прапороносцем України на церемонії закриття стане єдиний наш медаліст Ігор-2018 фристайліст Олександр Абраменко, який завоював золото в лижній акробатиці.

    Всього Україну на Олімпійських іграх-2018 представляли 33 спортсмени в дев'яти видах спорту. Найбільше представництво - 11 осіб - в біатлоні, шість чоловік в санному спорті, по чотири - в лижних гонках і фігурному катанні.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Абраменко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ