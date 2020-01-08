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    Новини

    Федерація легкої атлетики України відмовилася від усіх заходів на Близькому Сході через авіакатастрофу

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    Минулої ночі літак &laquo;Міжнародних Авіаліній України&raquo; Boeing 737, що прямував з Тегерана до Києва,&nbsp;розбився&nbsp;відразу після зльоту - Федерація легкої атлетики України відмовилася від усіх заходів на Близькому Сході через авіакатастрофу
    Минулої ночі літак «Міжнародних Авіаліній України» Boeing 737, що прямував з Тегерана до Києва, розбився відразу після зльоту
    Укрінформ

    Тренери повинні підкоригувати плани

    Федерація легкої атлетики України відреагувала на останні події на Близькому Сході, пов’язані із ліквідацією іранського генерала Сулеймані, ракетними ударами по американських авіабазах в Іраку і авіакатастрофи українського літака над Тегераном.

    У зв’язку з цими трагічними подіями президент ФЛАУ Ігор Гоцул дав доручення тренерському штабу національної збірної команди України з легкої атлетики не планувати та не проводити жодних офіційних заходів (тренувальних зборів та участі в змаганнях) у країнах Близького Сходу.

    Також ФЛАУ порекомендувала спортсменам і тренерам утриматися від поїздок в цей регіон задля власної безпеки. Крім того, Федерація звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням надати детальні рекомендації щодо країн та територій, які є зонами ризику, і буде інформувати легкоатлетичну спільноту щодо отриманих відповідей.

    Зауважимо,що чемпіонат світу-2019 торік у жовтні відбувся у катарській столиці Досі, країні, яка межує з Іраном.

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    Іран легка атлетика Ігор Гоцул
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