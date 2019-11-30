Українська змішана естафета фінішує 15-ю на І етапі Кубка світу з біатлону



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Білоруська легіонерка Дар'я Блашко вперше виступала на Кубку світу за Україну

Перемогу святкують італійці

Перший день старту Кубка світу в шведському Швеція Остерсунді завершився змішаної естафетою, в якій Україну представляли Віта Семеренко, Дарина Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк.

Наш квартет програв переможцям 3 хвилини 52,3 секунди, посівши у підсумку 15-е місце (2+12) серед 25 команд.

Зазначимо, що у складі збірної України дебютувала на Кубку світу Дар’я Блашко, ось як сппортсменка прокоментувала свій виступ в ефірі UA: Перший:

-Майже задоволена ходом, довелося скористатися запасним патроном на стійці. Хотілося б пробігти краще на останньому колі, але все ще треба працювати. Було невелике хвилювання, але не так сильно, як в Мартелле в минулого року на Кубку IBU. Потрібно ще все переварити, переосмислити гонку. Поки не готова давати собі оцінку. Фізичну форму складно оцінити за першим стартом, з кожною гонкою ми будемо додавати, - зазначила Блашко.

Змішана естафета

1. Італія (0 + 9) 1: 05: 56,1

2. Норвегія (0 + 15) +4,1

3. Швеція (0 + 11) +59,9

4. Росія (1 + 13) +1: 44,9

5. Австрія (1 + 10) +1: 53,6

6. Швейцарія (1 + 15) +1: 55,5

...

15. Україна (2 + 12) +3: 52,3

Наступні старти шведського етапу Кубка світу (чоловіча та жіноча спринтерські гонки) відбудуться 1 грудня.