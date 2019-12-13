Олімпійська чемпіонка Підгрушна стрімко повернулася в Кубок світу



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Олена Підгрушна здивувала високою швидкістю Біатлон України

Тернополянка видала блискуче фінальне коло

У Гохфільцені (Австрія) стартував другий етап Кубка світу з біатлону.

Спринтерську гонку, яка відкривала етап, виграла італійка Доротея Вірер. Вона випередила на фініші на 5,9 секунди норвежку Інгрід-Ландмарк Тандревольд. То за умови, що скандинавка на відміну від італійки, у якої був один неточний постріл, відпрацювала на вогневому рубежі чисто. Бронзу виграла представниця РФ Свєтлана Міронова. У неї – один промах і 18 секунд відставання.

Серед українок найліпше виступила Валентина Семеренко, яка стартувала першою, не допустила жодного промаху і, відставши від переможниці на 34,7 секунди, посіла дев’яте місце.

Проте головною героїнею спринту серед українок все ж стала інша олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, котра повернулася в Кубок світу після срібла на минулотижневому етапі Кубка IBU. Олена з одним промахом видала неймовірно швидке, сьоме серед усіх учасниць фінішне коло і піднялася на 12-те місце з відставанням від чемпіонки в 45,7 секунди.

Ще три українки фінішували за межами топ-50: Віта Семеренко (три промахи) – 52-га, Юлія Джима (3) – 55-та, Дарина Блашко (2) – 67-ма.

О 16:30 спринтерську гонку побіжать чоловіки.