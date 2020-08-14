Чемпіон світу перейшов з «Ювентуса» в клуб Бекхема
Півзахисник Матюїді продовжить кар’єру в клубі Девіда Бекхема
Чинний чемпіон Італії «Ювентус» оголосив про припинення співпраці з французьким півзахисником Блезом Матюїді.
33-річний півзахисник перейшов в «Стару синьйору» з «Парі Сен-Жермен» в 2017 році. Сумарно за клуб спортсмен відіграв 133 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами і сімома результативними пасами.
У минулому сезоні Матюїді провів 45 матчів, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Досвідчений француз на правах вільного агента встиг поповнити ряди американського ФК «Інтер Маямі», яким володіє Девід Бекхем.
В активі гравця три завойовані чемпіонства в Серії А, а також перемоги в Кубку та Суперкубку Італії.
Відзначимо, що у складі збірної Франції футболіст ставав чемпіоном світу 2018 року.
Джерело: ФК Ювентус