Чемпіон світу перейшов з «Ювентуса» в клуб Бекхема



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Матюїді починав кар'єру в ФК «Труа» Світлина - сайт Ювентуса

Півзахисник Матюїді продовжить кар’єру в клубі Девіда Бекхема

Чинний чемпіон Італії «Ювентус» оголосив про припинення співпраці з французьким півзахисником Блезом Матюїді.

33-річний півзахисник перейшов в «Стару синьйору» з «Парі Сен-Жермен» в 2017 році. Сумарно за клуб спортсмен відіграв 133 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами і сімома результативними пасами.

У минулому сезоні Матюїді провів 45 матчів, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Досвідчений француз на правах вільного агента встиг поповнити ряди американського ФК «Інтер Маямі», яким володіє Девід Бекхем.

В активі гравця три завойовані чемпіонства в Серії А, а також перемоги в Кубку та Суперкубку Італії.

Відзначимо, що у складі збірної Франції футболіст ставав чемпіоном світу 2018 року.

Джерело: ФК Ювентус