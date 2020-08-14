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    Чемпіон світу перейшов з «Ювентуса» в клуб Бекхема

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    Матюїді починав кар'єру в ФК &laquo;Труа&raquo; - Чемпіон світу перейшов з «Ювентуса» в клуб Бекхема
    Матюїді починав кар'єру в ФК «Труа»
    Світлина - сайт Ювентуса

    Півзахисник Матюїді продовжить кар’єру в клубі Девіда Бекхема

    Чинний чемпіон Італії «Ювентус» оголосив про припинення співпраці з французьким півзахисником Блезом Матюїді.

    33-річний півзахисник перейшов в «Стару синьйору» з «Парі Сен-Жермен» в 2017 році. Сумарно за клуб спортсмен відіграв 133 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами і сімома результативними пасами.

    У минулому сезоні Матюїді провів 45 матчів, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

    Досвідчений француз на правах вільного агента встиг поповнити ряди американського ФК «Інтер Маямі», яким володіє Девід Бекхем.

    В активі гравця три завойовані чемпіонства в Серії А, а також перемоги в Кубку та Суперкубку Італії.

    Відзначимо, що у складі збірної Франції футболіст ставав чемпіоном світу 2018 року.

    Читайте також: «Ювентус» звільнив наставника після вильоту з Ліги чемпіонів.

    Джерело: ФК Ювентус

    Серія А Блез Матюїді ФК Ювентус
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