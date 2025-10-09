Чемпіон світу з футболу став амбасадором російського букмекера, який допомагає окупантам

Букмекер Fonbet та Паралімпійський комітет Росії проводять спортивні турніри для російських окупантів

Головний тренер клубу «Дубай Юнайтед» та чемпіон світу з футболу Андреа Пірло підписав контракт з російською букмекерською компанією Fonbet. Про це інформує «Главком».

Fonbet в Instagram повідомив, що Пірло став його амбасадором.

«Ciao, Andrea Pirlo. Легендарний італієць – новий амбасадор Fonbet. Ласкаво просимо до команди перших, Маестро», – йдеться у дописі.

У 2024 році пропагандисти повідомляли, що Fonbet та Паралімпійський комітет Росії продовжують співпрацю і у 2025 році проведуть шість змагань для російських окупантів з следж-хокею, футболу ампутантів та волейболу сидячи.

«Ми раді співпраці з ПКР. Раніше ми неодноразово наголошували, що хочемо брати активну участь у реабілітації ветеранів та учасників СВО через спорт. Спільно з ПКР ми вже проводили низку спільних акцій, але тепер наша робота стане більш глобальною, чому допоможуть турніри під егідою «Герої нашого часу», – зазначав генеральний директор Fonbet Сергій Анохін.

Андреа Пірло – італійський футболіст, один із найкращих італійських півзахисників 2000-х років.

Бронзовий призер олімпійських ігор 2004 року, чемпіон світу 2006 року, віце-чемпіон Європи 2012 року. Пірло належить рекорд Серії А за кількістю голів, забитих зі штрафних – 28.

З «Міланом» двічі виграв Лігу чемпіонів (2003 і 2007), два Суперкубки УЕФА (2003 і 2007), два титули Серії А (2004 і 2011), Клубний чемпіон світу ФІФА (2007), Суперкубок Італії 2004 і Кубок Італії (2003). Після приєднання до Ювентуса в 2011 році, він додав ще чотири титули чемпіона Серії А (2012, 2013, 2014, 2015), а також два Суперкубки Італії (2012 і 2013), і Кубок Італії (2015).

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».