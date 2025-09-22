Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11194 танків
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1102570 (+960) осіб;
  • танків – 11194 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23282 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32999 (+47) од;
  • РСЗВ – 1493 (+1) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 344 (+3);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118);
  • спеціальна техніка – 3969 (+0).
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1307-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Ситуація на фронті 23 серпня
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
23 серпня, 22:36
Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
30 серпня, 20:12
Українські військові спростували черговий вкид росіян
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
31 серпня, 19:51
Сім окупантів знищено
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
3 вересня, 22:45
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
11 вересня, 08:20
Нині триває 1301-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року
16 вересня, 08:17
Через сильне задимлення та отруєння чадним газом російські офіцери не змогли врятуватися
На Запоріжжі унаслідок диверсії ліквідовано майже два десятки російських офіцерів
18 вересня, 16:34
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2025
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua