Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:
- особового складу – близько 1102570 (+960) осіб;
- танків – 11194 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23282 (+1) од;
- артилерійських систем – 32999 (+47) од;
- РСЗВ – 1493 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 344 (+3);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Нагадаємо, триває 1307-й день повномасштабної війни в Україні.
