Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Telegram/Сергій Лисак

Унаслідок ударів станом на зараз відомо про одного загиблого та 28 поранених

Окупанти атакували Дніпро дронами, правоохоронці викрили топпосадовця КМДА на незаконному виїзді за кордон, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. «Главком» склав добірку новин 30 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Правоохоронці викрили топпосадовця КМДА на незаконному виїзді за кордон

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили одного із топпосадовців Київської міської державної адміністрації незаконному перетину кордону. Як встановило розслідування, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради у листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. За даними слідства, насправді у цей час посадовець відпочивав в Іспанії та Італії.

«Для реалізації оборудки, за даними слідства, чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах та конференціях у сфері міських інновацій. На підставі цих фейкових документів він оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету. Загалом кількість днів, незаконно проведених фігурантом у так званих «робочих поїздках», становить 18 днів», – кажуть правоохоронці.

СБУ не називає прізвища підозрюваного, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про керівника апарату голови КМДА Дмитра Загуменного. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Україна завершила процес скринінгу законодавства на шляху до вступу в ЄС

Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу. Процес скринінгу між Україною та Єврокомісією тривав 15 місяців і став одним із найшвидших, що коли-небудь проводилися з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Після завершення скринінгу Єврокомісія готує свої висновки по кожному з 35 переговорних розділів – ринок, енергетика, екологія, судова система, права людини тощо. Коли висновки готові, Рада ЄС ухвалює політичне рішення про відкриття переговорів по конкретних сферах.

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Це рішення ухвалили лідери ЄС на саміті в Брюсселі. За два роки, у липні 2024 року, Україна розпочала детальне звіряння свого законодавства з правом ЄС.

Окупанти атакували Дніпро дронами

Російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів станом на зараз відомо про одного загиблого та 28 поранених. Серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка.

Рятувальники ліквідували пожежу офісної будівлі площею 700 кв. м та пʼять автомобілів. Крім того, пожежі ангара на 400 кв. м, господарчої будівлі і сухої трави площею 1,5 га.

Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України врятували з Гази 57 людей. За дорученням президента України фахівці провели надскладну операцію за результатами якої було врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України – 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано девʼятеро палестинців – членів сімей громадян України.

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.

Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»

Польські правоохоронці затримали українця на імʼя Володимир, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків». За версією слідства, українець є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року він вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі.

Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт, який видав німецький суд. Затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави. Зараз його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Адвокат Володимира розповів, що, на думку захисту, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини. Він зазначив, що наразі невідомо, чи брав підозрюваний участь у диверсійній операції.

Юрист додав, що очікує на офіційний план процесуальних дій щодо свого підзахисного та на інформацію про намір німецької системи правосуддя висунути йому звинувачення, які потім передадуть до районної прокуратури. Після цього почнеться процедура екстрадиції, але чи передадуть українця німецькій системі правосуддя, поки невідомо. Рішення ухвалюватиме суд, а захист Володимира намагатиметься запобігти екстрадиції.

