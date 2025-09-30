Голи Забарного й Довбика. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України з футболу

Вікенд став результативним для українських легіонерів

Артем Довбик забив «Вероні» у чемпіонаті Італії

Під час чергового ігрового клубного вік-енду на поле у складах своїх клубів виходило дев'ятеро легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на вересневі матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 26 вересня, в 7-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (не потрапив до заявки на гру) та Владислава Ваната (замінений на 78-й хвилині) на своєму стадіоні розписала нульову нічию з «Еспаньйолом».

У 8-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 80-й хвилині) перемогла вдома «Жил Вісенте» з рахунком 2:1.

У суботу, 27 вересня в межах 6-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч, дебютна гольова передача) обіграв на рідному стадіоні «Манчестер Юнайтед» – 3:1, а «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (повний матч) також удома поступився «Сандерленду» – 0:1.

У 7-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 80-й хвилині) здолав на виїзді «Карагюмрюк» – 4:3. Цікаво, що, як згодом з’ясувалося, переможний м’яч гостей провів український нападник Данило Сікан.

У 6-му турі французької Ліги 1 «ПСЖ» Іллі Забарного (повний матч, дебютний гол) переміг у Парижі «Осер» – 2:0.

У неділю, 28 вересня в 5-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 60-й хвилині, гол) обіграла на «Стадіо Олімпіко» «Верону» – 2:0.

Зрештою, у понеділок, 29 вересня в АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, жовта картка) у Ліверпулі розійшовся миром із «Вест Гемом» – 1:1.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».