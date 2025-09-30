Соловйов: До нас приїхав португальський пенсіонер!

Пропагандист Володимир Соловйов знову прокоментував запрошення португальського футболіста Нані до російської Медіаліги. Про це інформує «Главком».

У вересні чемпіон Європи у складі збірної Португалії зіграв за медійну команду «Альфа-Банку» в матчі Кубка Ліги проти «Амкала». 38-річний вінгер вийшов у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем із пенальті. Тоді пропагандист Соловйов заявив: «Покидьки зі всього футбольного світу закуповуються за гроші наших компаній».

«До нас приїхав португальський пенсіонер! Він буде у Медіалізі! Дивіться, він дає автографи, вау! Наші дітлахи з ним фотографуватимуться! Ви це зараз все серйозно? Ви серйозно зараз це видаєте в інформаційний простір і влаштовуєте на цю тему галас? Ох, як не вистачає «Смершу»!», – сказав Соловйов.

«Смерш» (назва походить від гасла «Смерть шпигунам!») – підрозділ контррозвідки народного комісаріату оборони СРСР, заснований Йосипом Сталіним. Існував з квітня 1943 до березня 1946, після чого був розформований, а його функції перейшли до органів держбезпеки СРСР. «Смерш» був сформований начебто для оборони тилу Червоної армії, боротьби з дезертирством, шпигунами і диверсантами.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».