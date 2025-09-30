Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Не вистачає «Смершу»!». Пропагандист Соловйов влаштував істерику через футболіста з Португалії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Не вистачає «Смершу»!». Пропагандист Соловйов влаштував істерику через футболіста з Португалії
Соловйов обурився через приїзд до РФ португальця Нані

Соловйов: До нас приїхав португальський пенсіонер!

Пропагандист Володимир Соловйов знову прокоментував запрошення португальського футболіста Нані до російської Медіаліги. Про це інформує «Главком».

У вересні чемпіон Європи у складі збірної Португалії зіграв за медійну команду «Альфа-Банку» в матчі Кубка Ліги проти «Амкала». 38-річний вінгер вийшов у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем із пенальті. Тоді пропагандист Соловйов заявив: «Покидьки зі всього футбольного світу закуповуються за гроші наших компаній».

«До нас приїхав португальський пенсіонер! Він буде у Медіалізі! Дивіться, він дає автографи, вау! Наші дітлахи з ним фотографуватимуться! Ви це зараз все серйозно? Ви серйозно зараз це видаєте в інформаційний простір і влаштовуєте на цю тему галас? Ох, як не вистачає «Смершу»!», – сказав Соловйов.

«Смерш» (назва походить від гасла «Смерть шпигунам!») – підрозділ контррозвідки народного комісаріату оборони СРСР, заснований Йосипом Сталіним. Існував з квітня 1943 до березня 1946, після чого був розформований, а його функції перейшли до органів держбезпеки СРСР. «Смерш» був сформований начебто для оборони тилу Червоної армії, боротьби з дезертирством, шпигунами і диверсантами.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: пропаганда пропагандист Нані НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікенд став результативним для українських легіонерів
Голи Забарного й Довбика. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Сьогодні, 19:20
«Кривбас» припинив боротьбу за Кубок України
«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
26 вересня, 08:01
Дембеле у минулому сезоні зіграв 53 матчі за «ПСЖ», забив 35 голів і зробив 16 результативних передач
Мессі привітав Дембеле з отриманням «Золотого м'яча»
23 вересня, 10:24
Володарем «Золотого м'яча» 2025 року став гравець «ПСЖ» Усман Дембеле
Визначився володар «Золотого м'яча»
22 вересня, 23:51
Чи повернуться команди країни-агресора на міжнародну арену?
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
17 вересня, 11:20
Володимир Бражко
«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте
15 вересня, 19:33
Клуб українця «Емполі» з 4 очками перебуває на 9 позиції Серії В
Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль
15 вересня, 11:05
Перед операцією Симоньян зустрілася із патриархом Кирилом, який нагородив їїорденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
9 вересня, 10:15
Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань (зліва другий) та віцепрезидент футбольного клубу Олександр Хацкевич (зліва третій) з футболістами
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
8 вересня, 16:13

Новини

18-річний Попов, який грає в Італії, прокоментував виклик до молодіжної збірної України
18-річний Попов, який грає в Італії, прокоментував виклик до молодіжної збірної України
«Не вистачає «Смершу»!». Пропагандист Соловйов влаштував істерику через футболіста з Португалії
«Не вистачає «Смершу»!». Пропагандист Соловйов влаштував істерику через футболіста з Португалії
Голи Забарного й Довбика. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Голи Забарного й Довбика. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України з футболу
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа
Українець претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи у зимових видах спорту
Українець претендує на звання найкращого молодого спортсмена Європи у зимових видах спорту
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua