Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
У судовому засіданні Алієв не визнав провину
Солом’янський районний суд міста Києва визнав колишнього футболіста «Динамо» Олександра Алієва винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, а саме у керуванні транспортним засобом у стані спʼяніння. Про це повідомляє «Главком».
Як зазначено в постанові, 12 квітня 2025 року близько 14:10 у Києві на бульварі Чоколівському поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz G-350, яким керував Алієв.
Після зупинки правоохоронці зафіксували ознаки сп’яніння – запах алкоголю з порожнини рота та неадекватну поведінку водія. Від проходження медичного огляду у встановленому законом порядку він відмовився.
У судовому засіданні колишній футболіст не визнав провину, заявивши, що поліцейські не мали підстав для його зупинки. Захисник Алієва просив закрити провадження у справі через відсутність складу правопорушення.
Суд, розглянувши відеозаписи та інші матеріали справи, визнав доводи захисту необґрунтованими.
В підсумку суддя дійшов висновку, що в діях Алієва наявний склад адміністративного правопорушення, оскільки він відмовився від проходження огляду, тому постановив накласти на нього штраф у розмірі 17 тисяч грн та позбавити права керування транспортними засобами на 1 рік.
