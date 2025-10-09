Головна Спорт Новини
Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
Суддя дійшов висновку, що в діях Алієва наявний склад адміністративного правопорушення

У судовому засіданні Алієв не визнав провину

Солом’янський районний суд міста Києва визнав колишнього футболіста «Динамо» Олександра Алієва винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, а саме у керуванні транспортним засобом у стані спʼяніння. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначено в постанові, 12 квітня 2025 року близько 14:10 у Києві на бульварі Чоколівському поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz G-350, яким керував Алієв.

Після зупинки правоохоронці зафіксували ознаки сп’яніння – запах алкоголю з порожнини рота та неадекватну поведінку водія. Від проходження медичного огляду у встановленому законом порядку він відмовився.

У судовому засіданні колишній футболіст не визнав провину, заявивши, що поліцейські не мали підстав для його зупинки. Захисник Алієва просив закрити провадження у справі через відсутність складу правопорушення.

Суд, розглянувши відеозаписи та інші матеріали справи, визнав доводи захисту необґрунтованими.

В підсумку суддя дійшов висновку, що в діях Алієва наявний склад адміністративного правопорушення, оскільки він відмовився від проходження огляду, тому постановив накласти на нього штраф у розмірі 17 тисяч грн та позбавити права керування транспортними засобами на 1 рік.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

