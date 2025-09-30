18-річний Попов, який грає в Італії, прокоментував виклик до молодіжної збірної України

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України батьки відправили 14-річного Богдана до Польщі

У 18 років Попов дебютував в італійській Серії В та відзначився дублем у своєму першому матчі

Нападник «Емполі» Богдан Попов прокоментував виклик до молодіжної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернігів».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України батьки відправили 14-річного Богдана Попова до Польщі. У 18 років він дебютував в італійській Серії В за «Емполі» та відзначився дублем у своєму першому матчі. Також став найкращим гравцем туру, продовжив професійний контракт до 2028 року та отримав виклик до молодіжної збірної України U-21.

«Завжди мріяв грати за збірну та готовий приносити їй користь. Але для початку треба знайти там своє місце», – сказав Попов.

Він також розповів про свої подальші перспективи.

«Я не аналізую свої досягнення. Як каже мій агент: «Ми в процесі». Я працюю, намагаюсь повністю виконувати завдання тренера. Розумію, що мені треба багато працювати, тому й роблю це щодня», – заявив українець.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».