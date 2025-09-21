Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії
Георгій Судаков зіграв у матчі 86 хвилин та отримав 7,7 бала від WhoScored і 7,6 від SofaScore

«Бенфіка» з Судаковим та іншим українцем Анатолієм Трубіним у складі розгромила АВШ

Український хавбек «Бенфіки» Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії. Про це повідомляє «Главком».

«Бенфіка» з Судаковим та іншим українцем Анатолієм Трубіним у складі розгромила АВШ у першому матчі під керівництвом Жозе Моурінью в чемпіонаті Португалії – 3:0.

Перший гол команди під керівництвом нового тренера забив саме Судаков 45+3-й хвилині.

Георгій Судаков зіграв у матчі 86 хвилин та отримав 7,7 бала від WhoScored і 7,6 від SofaScore. Також він був визнаний «Бенфікою» найкращим гравцем поєдинку.

«Останній раз таку нагороду в чемпіонаті я вигравав чотири роки тому», – написав Судаков у своєму телеграм-каналі.

30 жовтня 2021 року у грі «Шахтаря» з «Десною» Георгій забив гол та віддав асист.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жозе Моурінью ФК Бенфіка Георгій Судаков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань
Ребров назвав склад збірної України на матчі проти Франції та Азербайджану
26 серпня, 09:34
«Реал» придбав Луніна влітку 2018 року з «Зорі» за 8,5 млн євро
Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ
27 серпня, 11:27
Гравець донецького «Шахтаря» Георгій Судаков перейшов до «Бенфіки»
Гравець донецького «Шахтаря» Георгій Судаков перейшов до «Бенфіки»
31 серпня, 01:52
Чемпіон Європи у складі збірної Португалії Нані зіграв за медійну команду «Альфа-Банк»
«Покидьки з усього світу». Пропагандист Соловйов прокоментував приїзд до Росії футболіста Нані
15 вересня, 14:16
Бруну Лаже втратив посаду головного тренера «Бенфіки»
Клуб Трубіна та Судакова лишився без головного тренера
17 вересня, 10:24
Підопічні Дмитра Михайленка першу гру турніру проведуть 27 вересня
Чемпіонат світу з футболу U-20: став відомий склад збірної України
17 вересня, 10:42
У 2008 році Деян Мілованович провів два матчі за збірну Сербії.
Смерть після забитого голу. Пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії
17 вересня, 14:48
Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
19 вересня, 11:09
Фергюсон: У грудні мені буде 84 роки і бувають моменти, коли я щось забуваю
83-річний Алекс Фергюсон повідомив, що боїться деменції
19 вересня, 13:15

Новини

Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії
Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
Збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат світу без нагород
Збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат світу без нагород
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
Чемпіонат світу з легкої атлетики: Пічардо драматично здобув золото у потрійному стрибку
Чемпіонат світу з легкої атлетики: Пічардо драматично здобув золото у потрійному стрибку
Міжнародний союз ковзанярів видалив із соцмереж відео виступу росіянина під українську пісню
Міжнародний союз ковзанярів видалив із соцмереж відео виступу росіянина під українську пісню

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua