«Бенфіка» з Судаковим та іншим українцем Анатолієм Трубіним у складі розгромила АВШ

Український хавбек «Бенфіки» Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем поєдинку чемпіонату Португалії. Про це повідомляє «Главком».

«Бенфіка» з Судаковим та іншим українцем Анатолієм Трубіним у складі розгромила АВШ у першому матчі під керівництвом Жозе Моурінью в чемпіонаті Португалії – 3:0.

Перший гол команди під керівництвом нового тренера забив саме Судаков 45+3-й хвилині.

Георгій Судаков зіграв у матчі 86 хвилин та отримав 7,7 бала від WhoScored і 7,6 від SofaScore. Також він був визнаний «Бенфікою» найкращим гравцем поєдинку.

«Останній раз таку нагороду в чемпіонаті я вигравав чотири роки тому», – написав Судаков у своєму телеграм-каналі.

30 жовтня 2021 року у грі «Шахтаря» з «Десною» Георгій забив гол та віддав асист.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».