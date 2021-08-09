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    Чемпіона України з дзюдо вбили у в’язниці «ДНР»

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    Євген Сотников відбував покарання за вбивство - Чемпіона України з дзюдо вбили у в’язниці «ДНР»
    Євген Сотников відбував покарання за вбивство
    Фото з відкритих джерел

    Сотников виступав на Олімпіаді в Пекіні-2008 і відбував покарання за вбивство людини

    Колишнього чемпіона України і учасника Олімпіади Євгена Сотникова вбили в одній з в’язниць на окупованій території Донбасу. Про це повідомила в соцмережах учасниця Євромайдану, радниця глави української делегації в Тристороннiй контактній групі Гайде Різаєва.

    «В одній з колоній так званої «ДНР» було вбито трьох громадян України, які відбували покарання на тимчасово окупованій території Донбасу. Одним з них є дзюдоїст з Запоріжжя Євген Сотников… У цій історії все сумно… Як вчинений самим убитим злочин, як вбивства громадян України, що відбувають покарання, збройними формуваннями «Л/ДНР», так і неможливість контролювати і своєчасно реагувати на події, що відбуваються там», – написала Різаєва.

    Сотніков був бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорії більше 100 кг, срібним призером чемпіонату Європи. Брав участь в Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Відбував покарання за вбивство 18-річного підлітка. З 2011 року відбував 15-річний термін ув’язнення.

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    Теги: Олімпіада ДНР дзюдо
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    Чемпіона України з дзюдо вбили у в’язниці «ДНР»