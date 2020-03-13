  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат Англії з футболу призупинений через коронавірус

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга іде на карантин - Чемпіонат Англії з футболу призупинений через коронавірус
    Прем'єр-ліга іде на карантин
    Фото із соцмереж

    Наразі змагання збираються поновити

    Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про призупинення нинішнього розіграшу чемпіонату до 4 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу.

    Аналогічні заходи були прийняті в Чемпіоншипу, першої та другої ліг Англії, що входять до складу Футбольної ліги.

    Раніше через симптоми і підтверджені факти зараження футболістів на карантин пішли «Арсенал», «Челсі» і «Евертон». Також сьогодні, 13 березня, стало відомо про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

    Спалах COVID-19 була зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,9 тисячі осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 70 тисяч. Зараз у світі вірусом заражено понад 134 тисячі осіб.

     Читайте також: Тренер англійського клубу: Це абсурд, грати у футбол, поки в світі помирають люди
    Прем’єр-ліга карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ