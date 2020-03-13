Чемпіонат Англії з футболу призупинений через коронавірус



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Прем'єр-ліга іде на карантин Фото із соцмереж

Наразі змагання збираються поновити

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про призупинення нинішнього розіграшу чемпіонату до 4 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Аналогічні заходи були прийняті в Чемпіоншипу, першої та другої ліг Англії, що входять до складу Футбольної ліги.

Раніше через симптоми і підтверджені факти зараження футболістів на карантин пішли «Арсенал», «Челсі» і «Евертон». Також сьогодні, 13 березня, стало відомо про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Спалах COVID-19 була зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,9 тисячі осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 70 тисяч. Зараз у світі вірусом заражено понад 134 тисячі осіб.