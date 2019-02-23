Чемпіонат Європи з біатлону: українці провалили спринтерські гонки
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Розсилка
Найкращими серед наших були Меркушина і Підручний
23 лютого в Раубичах (Білорусь) на чемпіонаті Європи з біатлону відбулися спринтерські гонки серед чоловіків і жінок.
Чемпіонами стали норвежець Тар'єй Бьо і Мона Брорссон зі Швеції.
Найкращими серед українців були Анастасія Меркушина (восьме місце) і Дмитро Підручний (18-те).
Чемпіонат Європи
Спринт. Чоловіки
1. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 21.40,1 (1)
2. Єспер Нелін (Швеція) - +10,6 (0)
3. Дмітрій Малишко (РФ) - +35,2 (0)
4. Арістід Беґю (Франція) - 35,6 (0)
5. Сярґєй Бочарніков (Білорусь) - +44,0 (1)
6. Владімір Ілієв (Болгарія) - +45,4 (0)
7. Онджей Моравец (Чехія) - +46,4 (0)
8. Андрєй Расторгуєв (Латвія) - +46,6 (1)
...
18. Дмитро Підручний (Україна) - +1.04,2 (2)
26. Артем Прима (Україна) - +1.19,4 (2)
33. Руслан Ткаленко (Україна) - +1.30,0 (2)
41. Сергій Семенов (Україна) - +1.37,8 (1)
61. Артем Тищенко (Україна) - +2.07,7 (2)
90. Тарас Лесюк (Україна) - +3.23,5 (3)
Спринт. Жінки
1. Мона Брорссон (Швеція) - 19.37,4 (0)
2. Єкатєріна Юрлова-Перхт (РФ) - +37,5 (1)
3. Ганна Еберґ (Швеція) - +45,6 (2)
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8. Анастасія Меркушина (Україна) - +1.12,4 (1)
17. Віта Семеренко (Україна) - +1.33,4 (1)
24. Надія Бєлкіна (Україна) - +1.50,8 (1)
31. Валентина Семеренко (Україна) - +2.00,8 (2)
32. Юлія Журавок (Україна) - +2.04,7 (1)
75. Яна Бондар (Україна) - +3.24,4 (5)