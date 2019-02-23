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    Чемпіонат Європи з біатлону: українці провалили спринтерські гонки

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    Анастасія Меркушина показала найкращий серед українців результат - Чемпіонат Європи з біатлону: українці провалили спринтерські гонки
    Анастасія Меркушина показала найкращий серед українців результат
    Фото з соцмереж

    Найкращими серед наших були Меркушина і Підручний

    23 лютого в Раубичах (Білорусь) на чемпіонаті Європи з біатлону відбулися спринтерські гонки серед чоловіків і жінок.

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    Чемпіонами стали норвежець Тар'єй Бьо і Мона Брорссон зі Швеції.

    Найкращими серед українців були Анастасія Меркушина (восьме місце) і Дмитро Підручний (18-те).

    Чемпіонат Європи

    Спринт. Чоловіки

    1. Тар'єй Бьо (Норвегія) - 21.40,1 (1)
    2. Єспер Нелін (Швеція) - +10,6 (0)
    3. Дмітрій Малишко (РФ) - +35,2 (0)
    4. Арістід Беґю (Франція) - 35,6 (0)
    5. Сярґєй Бочарніков (Білорусь) - +44,0 (1)
    6. Владімір Ілієв (Болгарія) - +45,4 (0)
    7. Онджей Моравец (Чехія) - +46,4 (0)
    8. Андрєй Расторгуєв (Латвія) - +46,6 (1)
    ...
    18. Дмитро Підручний (Україна) - +1.04,2 (2)
    26. Артем Прима (Україна) - +1.19,4 (2)
    33. Руслан Ткаленко (Україна) - +1.30,0 (2)
    41. Сергій Семенов (Україна) - +1.37,8 (1)
    61. Артем Тищенко (Україна) - +2.07,7 (2)
    90. Тарас Лесюк (Україна) - +3.23,5 (3)

    Спринт. Жінки

    1. Мона Брорссон (Швеція) - 19.37,4 (0)
    2. Єкатєріна Юрлова-Перхт (РФ) - +37,5 (1)
    3. Ганна Еберґ (Швеція) - +45,6 (2)
    ...
    8. Анастасія Меркушина (Україна) - +1.12,4 (1)
    17. Віта Семеренко (Україна) - +1.33,4 (1)
    24. Надія Бєлкіна (Україна) - +1.50,8 (1)
    31. Валентина Семеренко (Україна) - +2.00,8 (2)
    32. Юлія Журавок (Україна) - +2.04,7 (1)
    75. Яна Бондар (Україна) - +3.24,4 (5)

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