Підвели чоловіки: збірна України не дотяглася до медалей чемпіонату Європи з біатлону



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Сергій Семенов вкотре був аж занадто тихохідним Український репортер

Після перших двох етапів наша команда йшла практично в ногу з білорусами

У Раубичах (Білорусь) визначилися призери змішаної естафети на чемпіонаті Європи з біатлону.

Чемпіонами континенту стали шведи - Емма Нільссон, Мона Брорссон, Мартін Понсілуома та Себастьян Самуельссон.

Срібло у німців Надін Горхлер, Яніни Геттіх, Лукаса Францшера та Філіппа Горна.

Треті білоруси Дінара Алімбекова, Анна Сола, Роман Яліонтов і Сярґєй Бочарніков.

До останньої миті на медалі претендували й українці. Особливо після перших двох етапів, які зусиллями Анастасії Меркушиної і Віти Семеренко Україна завершила майже одночасно з лідерками, командою Білорусі, за яку бігли олімпійська чемпіонка Дінара Алімбекова і Анна Сола. Третіми з невеликим відставанням чоловікам передали естафету шведки.

Втім, потім на лижню вийшли чоловіки. Вражаюче повільний впродовж останніх трьох сезонів Сергій Семенов відкинув команду на п’яте місце з 41-ю секундою відставання, а потім ще й Артем Прима не зумів закрити однієї мішені на «лежці». У підсумку – сьоме місце.