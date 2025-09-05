Чемпіонат світу-2026: результати всіх відбіркових матчів
Україна програла Франції, Італія та Ісландія забили по п’ять голів своїм суперникам
Сьогодні, 5 вересня у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 відбулися кілька важливих матчів, в яких збірні змагалися за кваліфікацію на турнір.
«Главком» публікує результати всіх матчів:
Швейцарія – Косово
Місце проведення: Швейцарія. Швейцарія перемогла Косово з рахунком 4:0
Словенія – Швеція
Місце проведення: Словенія. Словенія зіграла внічию зі Швецією 2:2
Греція – Білорусь
Місце проведення: Греція. Греція перемогла Білорусь з рахунком 5:1
Ісландія – Азербайджан
Місце проведення: Ісландія. Ісландія перемогла Азербайджан з рахунком 5:0
Молдова – Ізраїль
Місце проведення: Молдова. Ізраїль переміг Молдову з рахунком 4:0
Чорногорія – Чехія
Місце проведення: Чорногорія. Чехія перемогла Чорногорію з рахунком 2:0
Італія – Естонія
Місце проведення: Італія. Італія перемогла Естонію з рахунком 5:0
Данія – Шотландія
Місце проведення: Данія. Данія зіграла внічию з Шотландією 0:0
Україна – Франція
Місце проведення: Вроцлав, Польща. Франція перемогла Україну з рахунком 2:0
Фарерські острови – Хорватія
Місце проведення: Фарерські острови. Хорватія перемогла Фарерські острови з рахунком 1:0
Україна не змогла здобути очки у важливому матчі проти Франції, програвши з рахунком 0:2. Це опустило українців на третє місце в групі. Італія впевнено обіграла Естонію з рахунком 5:0, продовживши свою боротьбу за лідерство в групі.
Ісландія здобула переконливу перемогу над Азербайджаном, забивши п’ять голів. У паралельних матчах Ізраїль переміг Молдову 4:0, а Чехія здолала Чорногорію 2:0.
Збірна Франції продовжує лідирувати в групі, а Україні потрібно буде працювати над своїми результатами, адже наступний матч – проти Азербайджану, відбудеться вже 9 вересня.
