Чемпіонат світу-2026: результати всіх відбіркових матчів 

Україна програла Франції, Італія та Ісландія забили по п’ять голів своїм суперникам

Сьогодні, 5 вересня у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 відбулися кілька важливих матчів, в яких збірні змагалися за кваліфікацію на турнір.

«Главком» публікує результати всіх матчів:

Швейцарія – Косово

Місце проведення: Швейцарія. Швейцарія перемогла Косово з рахунком 4:0

Словенія – Швеція

Місце проведення: Словенія. Словенія зіграла внічию зі Швецією 2:2

Греція – Білорусь

Місце проведення: Греція. Греція перемогла Білорусь з рахунком 5:1

Ісландія – Азербайджан

Місце проведення: Ісландія. Ісландія перемогла Азербайджан з рахунком 5:0

Молдова – Ізраїль

Місце проведення: Молдова. Ізраїль переміг Молдову з рахунком 4:0

Чорногорія – Чехія

Місце проведення: Чорногорія. Чехія перемогла Чорногорію з рахунком 2:0

Італія – Естонія

Місце проведення: Італія. Італія перемогла Естонію з рахунком 5:0

Данія – Шотландія

Місце проведення: Данія. Данія зіграла внічию з Шотландією 0:0

Україна – Франція

Місце проведення: Вроцлав, Польща. Франція перемогла Україну з рахунком 2:0

Фарерські острови – Хорватія

Місце проведення: Фарерські острови. Хорватія перемогла Фарерські острови з рахунком 1:0

Україна не змогла здобути очки у важливому матчі проти Франції, програвши з рахунком 0:2. Це опустило українців на третє місце в групі. Італія впевнено обіграла Естонію з рахунком 5:0, продовживши свою боротьбу за лідерство в групі.

Ісландія здобула переконливу перемогу над Азербайджаном, забивши п’ять голів. У паралельних матчах Ізраїль переміг Молдову 4:0, а Чехія здолала Чорногорію 2:0.

Збірна Франції продовжує лідирувати в групі, а Україні потрібно буде працювати над своїми результатами, адже наступний матч – проти Азербайджану, відбудеться вже 9 вересня.