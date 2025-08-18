Забарний дебютував у складі французького «ПСЖ»

Забарний (праворуч) вийшов у стартовому складі та провів на полі всю гру

За даними Sofascore, Забарний за гру отримав оцінку 7,3, що стало четвертим найкращим показником у матчі

Український захисник «ПСЖ» Ілля Забарний дебютував у новому клубі, відігравши повний матч першого туру Ліги 1 проти «Нанта», який парижани виграли з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє «Главком».

22-річний оборонець вийшов у стартовому складі та залишився на полі до фінального свистка. За 90 хвилин він 71 раз торкнувся м’яча, виконав 61 точну передачу з 64 (95%), виграв 2 із 4 єдиноборств, зробив 4 оборонні дії (включно з одним перехопленням та одним виносом), але припустився 5 втрат.

За даними Sofascore, Забарний отримав оцінку 7,3, що стало четвертим найкращим показником у цьому матчі. Портал WhoScored дав українцю 6,8 бала – п’ятий результат серед усіх гравців у стартових складах.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.