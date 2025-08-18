Головна Спорт Новини
Забарний дебютував у складі французького «ПСЖ»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко

Забарний (праворуч) вийшов у стартовому складі та провів на полі всю гру
фото: Reuters

За даними Sofascore, Забарний за гру отримав оцінку 7,3, що стало четвертим найкращим показником у матчі

Український захисник «ПСЖ» Ілля Забарний дебютував у новому клубі, відігравши повний матч першого туру Ліги 1 проти «Нанта», який парижани виграли з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє «Главком».

22-річний оборонець вийшов у стартовому складі та залишився на полі до фінального свистка. За 90 хвилин він 71 раз торкнувся м’яча, виконав 61 точну передачу з 64 (95%), виграв 2 із 4 єдиноборств, зробив 4 оборонні дії (включно з одним перехопленням та одним виносом), але припустився 5 втрат.

За даними Sofascore, Забарний отримав оцінку 7,3, що стало четвертим найкращим показником у цьому матчі. Портал WhoScored дав українцю 6,8 бала – п’ятий результат серед усіх гравців у стартових складах.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

