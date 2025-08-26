Головна Спорт Новини
Працівники стадіону «ПСЖ» намагалася вигнати військового з українським прапором

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Працівники стадіону «ПСЖ» намагалася вигнати військового з українським прапором
Військовий із позивним «Дніпрянин», який перебував у відпустці у Парижі, прийшов на матч із національним прапором і розгорнув його на трибунах

Інцидент стався в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» під час матчу 2-го туру Ліги 1 між «ПСЖ» та «Анже»

У Франції український військовий мав проблеми на стадіоні клубу «ПСЖ» через наш національний прапор із гербом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на telegram-канал «Дніпрянин».

Інцидент стався в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» під час матчу 2-го туру Ліги 1 між «ПСЖ» та «Анже».

Військовий із позивним «Дніпрянин», який перебував у відпустці у Парижі, прийшов на матч із національним прапором і розгорнув його на трибунах.

Зазначається, що працівники арени з невідомих причин зажадали, щоб військовий прибрав синьо-жовтий стяг із тризубом, попри те, що за «ПСЖ» виступає український захисник Ілля Забарний. Він зазначив, що одним з працівників стадіону теж був українець, який намагався допомогти військовому.

У підсумку, ситуація з прапором спричинила низку суперечок із персоналом стадіону, а після дзвінка з керівництва клубу українця почали наполегливо змушувати забрати стяг. У відповідь він демонстративно залишив арену.

«Вчетверте вже до мене ціла делегація на трибуну прийшла один такий в смокінгу навіть був, і коли наш українець почав йому пояснювати за прапор – той йому щось сказав на вухо. Мій захисник, назву його так, підійшов до мене і каже: дирекція ПСЖ зателефонувала і наполягає зняти прапор. Я побачив в його очах зневагу до них, але він на роботі я розумію, велике йому дякую». – зазначив військовий із позивним «Дніпрянин».

Нагадаємо, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

 

