«Маккабі» – «Динамо»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Початок гри – о 21:00 за київським часом

Сьогодні, 21 серпня, у раунді плей-оф Ліги Європи київське «Динамо» зустрінеться з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву. Про це повідомляє «Главком».

Як і «Динамо», «Маккабі» вимушений проводити домашні матчі за межами Ізраїлю. Перша гра буде номінально виїзною для «біло-синіх» та відбудеться у сербському місті Бачка Топола на стадіоні TSC Arena. Початок – о 21:00 за київським часом.

Гру «Маккабі» – «Динамо» транслюватиме телеканал 2+2 та Київстар ТБ.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

Вже на 2-й хвилині довгим пасом зі своєї половини поля партнери вивели Драгомира на позицію правого інсайду. З гострого кута він не став бити, а відпасував назад на Танковича, перша спроба якого була заблокована, але вдруге він віддав передачу на дальню стійку, де Оршич замкнув – 1:0.

На 25-й хвилині господарі створили два реальні моменти через помилки захисту «Динамо». Спершу після передачі Дубінчака, який не розрахував відскок м’яча, Коррея вийшов на ворота, але пробив над поперечиною. Через кілька секунд Тимчик необачно відпасував назад, внаслідок чого Драгомір опинився віч-на-віч із Нещеретом, але воротар відбив атаку.

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів. Натомість на 55-й хвилині «Пафос» подвоїв перевагу: Оршич протягнув м’яча у штрафний, виконав м’яку подачу на правий кут воротарського майданчика, звідки Коррея з льоту влучно пробив – 2:0.

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) – Ванат (40).