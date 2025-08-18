У Британії фанату заборонили відвідувати стадіони через расистські образи

Ентойн Семеньо зазнав расистських образ під час гри АПЛ

16 серпня поліція заарештувала фаната, який вигукував расистські образи під час гри «Ліверпуль» – «Борнмут»

Фанат, який образив на расовому ґрунті Ентойна Семеньо, отримав заборону на відвідування всіх футбольних стадіонів Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Півзахисник «Борнмута» зазнав расистських образ під час матчу першого туру АПЛ проти «Ліверпуля» (2:4), суддя призупинив гру на 29-й хвилині.

Зазначалося, що образи вигукував 47-річний уболівальник «червоних» на кріслі колісному, його вигнали з «Енфілда». 16 серпня поліція заарештувала фаната.

Як повідомила поліція, мешканця Ліверпуля, заарештованого в суботу за підозрою в порушенні громадського порядку, було звільнено під заставу.

Чоловікові заборонили з'являтись на всіх футбольних стадіонах Великобританії. Винесено заборону наближення ближче ніж на одну милю (1609 метрів) до будь-якої арени, на якій дозволено проводити матчі.

Розслідування інциденту продовжується, поліція тісно співпрацює з «Ліверпулем».

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.