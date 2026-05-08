Чи вийде Україна в елітний дивізіон Чемпіонату світу з хокею: всі можливі варіанти

Артем Худолєєв
Збірній України з хокею потрібно вболівати за Литву
фото: ФХУ

Аналізуємо шанси збірної України

У п'ятницю, 8 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею поєдинком з Японією завершить виступи у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України веде боротьбу за підвищення у класі. Разом з тим, навіть перемога в основний час не гарантує нашій команді потрапляння до елітного дивізіону.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після четвертого туру

  1. Казахстан – 11 очок, 18:7 (різниця шайб)
  2. Польща – 7 очок, 11:10
  3. Україна – 7 очок, 11:11
  4. Франція – 7 очок, 11:9
  5. Японія – 2 очки, 8:15
  6. Литва – 2 очки, 5:11

Перше місце в групі собі вже забезпечила збірна Казахстану. За другу позицію, яка теж дозволить підвищитися у класі, ведуть боротьбу збірні України, Франції та Польщі. За рівної кількості очок перевагу отримає та збірна, яка здобула більше балів в особистих зустрічах.

Отже, які існують розклади для України.

Варіант №1: перемога України над Японією в основний час

Що потрібно Україні для підвищення у класі: 

  • невиграш Польщі у Литви в основний час.

Варіант №2: перемога України над Японією в овертаймі або серії булітів

Що потрібно Україні для підвищення у класі: 

  • будь-яка поразка Польщі у грі з Литвою
  • невиграш Франції в Казахстану в основний час

Варіант №3: поразка України від Японії в овертаймі або серії булітів

Що потрібно Україні для підвищення у класі: 

  • поразка Польщі від Литви в основний час
  • будь-яка поразка Франції у грі з Казахстаном

Варіант №4: поразка України від Японії в основний час

За такого розвитку подій в Україні відсутні шанси на підвищення у класі.

Нагадаємо, національна команда України поступилася збірній Казахстану на Чемпіонаті світу з хокею.

