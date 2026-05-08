Чи вийде Україна в елітний дивізіон Чемпіонату світу з хокею: всі можливі варіанти
Аналізуємо шанси збірної України
У п'ятницю, 8 травня 2026 року, о 17:00 за київським часом збірна України з хокею поєдинком з Японією завершить виступи у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».
Збірна України веде боротьбу за підвищення у класі. Разом з тим, навіть перемога в основний час не гарантує нашій команді потрапляння до елітного дивізіону.
Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року після четвертого туру
- Казахстан – 11 очок, 18:7 (різниця шайб)
- Польща – 7 очок, 11:10
- Україна – 7 очок, 11:11
- Франція – 7 очок, 11:9
- Японія – 2 очки, 8:15
- Литва – 2 очки, 5:11
Перше місце в групі собі вже забезпечила збірна Казахстану. За другу позицію, яка теж дозволить підвищитися у класі, ведуть боротьбу збірні України, Франції та Польщі. За рівної кількості очок перевагу отримає та збірна, яка здобула більше балів в особистих зустрічах.
Отже, які існують розклади для України.
Варіант №1: перемога України над Японією в основний час
Що потрібно Україні для підвищення у класі:
- невиграш Польщі у Литви в основний час.
Варіант №2: перемога України над Японією в овертаймі або серії булітів
Що потрібно Україні для підвищення у класі:
- будь-яка поразка Польщі у грі з Литвою
- невиграш Франції в Казахстану в основний час
Варіант №3: поразка України від Японії в овертаймі або серії булітів
Що потрібно Україні для підвищення у класі:
- поразка Польщі від Литви в основний час
- будь-яка поразка Франції у грі з Казахстаном
Варіант №4: поразка України від Японії в основний час
За такого розвитку подій в Україні відсутні шанси на підвищення у класі.
Нагадаємо, національна команда України поступилася збірній Казахстану на Чемпіонаті світу з хокею.
