Україна – Польща. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
Збірна України з хокею другий рік поспіль стартуватиме у дивізіоні ІА
Розповідаємо про стартову гру збірної України на Чемпіонаті світу з хокею

У суботу, 2 травня 2026 року, о 20:30 за київським часом збірна України з хокею поєдинком проти Польщі розпочне боротьбу у дивізіоні ІА Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Польщу

Станом на 8:10 2 травня Польща, яка грає вдома, має більший шанс на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу суперників нашої збірної запропоновано коефіцієнт 2,18. Потенційний успіх України оцінений коефіцієнтом 2,65. Нічию в основний час та потенційний овертайм запропоновано з балом 3,198.

На тотал більше 4,5 шайб запропоновано коефіцієнт 1,67, менше – 2,04.

Виступ збірної України у дивізіоні ІА Чемпіонату світу: що відомо

Україна другий рік поспіль стартуватиме у дивізіоні ІА. У 2025-му наша збірна зупинилася за крок від історичного підвищення у класі.

Незважаючи на минулорічний вдалий старт, все ж головним завданням України у 2026 році буде збереження місця у дивізіоні ІА.

Україна зіграє з Казахстаном, Польщею, Францією, Литвою та Японією. Дві найкращі команди підвищаться у класі, а останнє місце – навпаки, понизиться.

Головним суперником України за право залишитися у дивізіоні ІА має стати збірна Литви. Обіграти цю команду цілком до снаги нашим хлопцям.

Заявка збірної України на Чемпіонат світу 2026 року

  • Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)
  • Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)
  • Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія).

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

  • 2 травня. 20:30. Польща – Україна
  • 3 травня. 17:00. Україна – Литва
  • 5 травня. 17:00. Франція – Україна
  • 7 травня. 17:00. Україна – Казахстан
  • 8 травня. 17:00. Україна – Японія

Де дивитися матчі збірної України на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Нагадаємо, тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу 2026.

