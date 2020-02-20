Чемпіонат світу з біатлону 2020: Тернопільський дует фінішує десятим



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Навіть тернополяни не принесли Україні медалей Мундіалю

Сингл-естафета – базовий вид української збірної, але не сьогодні

У четвер, 20 лютого, в італійській Антерсельві було розіграно комплект нагород біатлонного Мундіалю в змішаній естафеті.

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Україну в сингл-естафеті представляв дует Підручний – Меркушина, який являв собою поєднання досвіду та молодості, звичайно – з тернопільським акцентом. Саме цей дует, нагадаємо, приніс Україні срібло у Різдвяній гонці 2019.

Меркушина на старті не поспішала, але тихий хід компенсувала влучною стрільбою. Українка весь час була у числі кращих.

Після першої передачі естафети Дмитро Підручний був 11-м. На стрільбі використав додатковий патрон та захистив свої позиції.

На четвертій стрільбі українець закрив всі мішені без додаткових спроб й вивів команду на шосту позицію. Лідерство ж сенсаційно захопила команда Швейцарії (але довго пручатись фаворитам швейцарці не змогли).

На другій передачі естафети Меркушина стартувала шостою. Але тут почались проблеми - і зі стрільбою, і з ходом. Вона використала 7 патронів і мігрувала на 9 місце. Але далі юна українка зібралася - все влучила й передала естафету сьомою - в 30 секундах від третього місця.

Але тут тернополянина підвели нерви - він ледь уникнув штрафного кола - й в останній спробі 8-м патроном закрив п'яту мішень. Після таких пригод українець фінішував лише 10-м.

Боротьба за медалі ж точилась між Норвегією, Німеччиною, Францією та Швецією. У підсумку чемпіонами стали норвежці - Марте Ольсбю-Ройзеланд та Йоханнес Бьо.

ЧС 2020, Антерсельва, Сингл-естафета, результати гонки:

1. Норвегія (0+6) 34:19,9

2. Німеччина (0+5) +17,6

3. Франція (0+4) +29,8

4. Швеція (0+7) +35,2

5. Швейцарія (0+9) +40,6

6. Австрія (0+4) +54,5

...

10. Україна (0+8) +1:27,2

Джерело: glavcom.ua