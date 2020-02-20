За Україну в синґл-естафеті на чемпіонаті світу з біатлону побіжать віце-чемпіони Різдвяної гонки



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Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний нещодавно були другими в Різдвяній гонці 24.tv

Анастасія Меркушина дала майбутньому стартові влучну назву: «Тернопіль проти решти світу»

Сьогодні, 20 лютого, о 16:15 в італійській Антерсельві на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться одиночна змішана естафета.

Збірну України представлять тернополяни Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

«Дуже чекаю синґл-міксту. І дуже хвилююся, якщо чесно. З Дімою Підручним стосовно його спини не спілкувалася, так як ми у різних готелях живемо. Сподіваюся, все буде гаразд. Знову виступимо тернопільською командою. Тернопіль – проти всього світу», - пожартувала Меркушина в коментарі Biathlon.com.ua.

Нагадаємо, що в грудні дует Меркушина/Підручний став другим на Різдвяній гонці у Гельзенкірхені (Німеччина). Анастасія Меркушина на чемпіонаті світу в Антерсельві в компанії з Підручним посіла п’яте місце в класичній змішаній естафеті і стала 11-ю в індивідуальній гонці. Підручний увійшов у десятку в спринті, а гонку переслідування завершив 30-м через проблеми зі спиною. Саме через травму Дмитро не стартував в індивідуальній гонці.