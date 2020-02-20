  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За Україну в синґл-естафеті на чемпіонаті світу з біатлону побіжать віце-чемпіони Різдвяної гонки

    • Розсилка
    Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний нещодавно були другими в Різдвяній гонці - За Україну в синґл-естафеті на чемпіонаті світу з біатлону побіжать віце-чемпіони Різдвяної гонки
    Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний нещодавно були другими в Різдвяній гонці
    24.tv

    Анастасія Меркушина дала майбутньому стартові влучну назву: «Тернопіль проти решти світу»

    Сьогодні, 20 лютого, о 16:15 в італійській Антерсельві на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться одиночна змішана естафета.

    Збірну України представлять тернополяни Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

    «Дуже чекаю синґл-міксту. І дуже хвилююся, якщо чесно. З Дімою Підручним стосовно його спини не спілкувалася, так як ми у різних готелях живемо. Сподіваюся, все буде гаразд. Знову виступимо тернопільською командою. Тернопіль – проти всього світу», - пожартувала Меркушина в коментарі Biathlon.com.ua.

    Нагадаємо, що в грудні дует Меркушина/Підручний став другим на Різдвяній гонці у Гельзенкірхені (Німеччина). Анастасія Меркушина на чемпіонаті світу в Антерсельві в компанії з Підручним посіла п’яте місце в класичній змішаній естафеті і стала 11-ю в індивідуальній гонці. Підручний увійшов у десятку в спринті, а гонку переслідування завершив 30-м через проблеми зі спиною. Саме через травму Дмитро не стартував в індивідуальній гонці.

     Читайте також: Ставка на естафети й Підручного. Розклади на чемпіонат світу з біатлону від світового призера-2011 Сергія Седнєва
    біатлон чемпіонат світу Тернопіль Дмитро Підручний Анастасія Меркушина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ