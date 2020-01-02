Чемпіонат світу з хокею. Головний фаворит впевнено вийшов у півфінал (відео)



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На молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Чехії визначився другий півфіналіст.

Слідом за збірною РФ чвертьфінальну стадію з легкістю здолав інший фаворит турніру – збірна Канади. Знаковим для «Кленових листків» моментом є повернення до складу після отриманої в матчі другого туру проти росіян травми лідера команди Алексіса Лафреньє. Нападник відзначив вихід на лід шайбою і результативною передачею.

Канада U20 – Словаччина U20 – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Берретт Гейтон (Алексіс Лафреньє, Ділан Козенс), 06:47. 2:0 – Коннор Макмайкл (Джо Велено), 21:21. 3:0 – Джейкоб Бернард-Докер (Джеймі Дрісдейл, Ділан Козенс), 23:42. 4:0 – Лаєм Фуді (Тью Далландреа, Джеймі Дрісдейл), 29:02. 5:0 – Алексіс Лафреньє (Кален Еддісон, Барретт Гейтон, - більш.), 30:50. 6:0 – Барретт Гейтон (Кален Еддісон, - більш.), 41:00. 6:1 – Олівер Окуляр (Крістіан Ковачик), 46:10

Воротарі: Жоель Гофер – Самуель Главай (Самуель Вилетелка, 41:00)

Кидки: 44 (10 + 18 + 16) – 18 (7 + 4 + 7)

Штраф: 37 (25 + 2 + 10) – 32 (2 + 6 + 24)

2 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 7 074 глядачі

У ці хвилини на молодіжному чемпіонаті світу триває третій чвертьфінал. Сильнішого виявляють збірні США і Фінляндії. О 21:00 останнього півфіналіста визначать команди Швеції та Чехії.