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    На чемпіонаті світу з хокею визначився перший півфіналіст (відео)

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    Росіяни тричі переграли воротаря швейцарців луку Голленштайна - На чемпіонаті світу з хокею визначився перший півфіналіст (відео)
    Росіяни тричі переграли воротаря швейцарців луку Голленштайна
    IIHF

    Збірна Швейцарії програла Росії

    На молодіжному чемпіонаті світу з хокею визначився перший півфіналіст.

    Щойно в поєдинку 1/4 фіналу збірна РФ здолала команду Швейцарії.

    Швейцарія U20 – РФ U20 – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

    Шайби: 0:1 – Дмітрій Воронков (Григорій Денисенко, Нікіта Александров, - більш.), 21:12. 1:1 – Ґаетан Жобен (Жоель Зальцґебер), 27:08. 1:2 – Алєксандр Хованов (Григорій Денисенко), 34:07. 1:3 – Дмітрій Воронков (Алєксандр Хованов, Єґор Замула, - більш.), 38:13

    Воротарі: Лука Голленштайн – Ярослав Аскаров

    Кидки: (3 + 7) – (10 + 15)
    Штраф: (2 + 6) – (2 + 4)

    2 січня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 3 158 глядачів

    Сьогодні, 2 січня, о 16:00 за київським часом свій чвертьфінальний матч проводять збірні Канади і Словаччини. О 18:30 на лід вийдуть команди США та Фінляндії, о 21:00 – Швеції та Чехії.

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