На чемпіонаті світу з хокею визначився перший півфіналіст (відео)



Росіяни тричі переграли воротаря швейцарців луку Голленштайна IIHF

Збірна Швейцарії програла Росії

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею визначився перший півфіналіст.

Щойно в поєдинку 1/4 фіналу збірна РФ здолала команду Швейцарії.

Швейцарія U20 – РФ U20 – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – Дмітрій Воронков (Григорій Денисенко, Нікіта Александров, - більш.), 21:12. 1:1 – Ґаетан Жобен (Жоель Зальцґебер), 27:08. 1:2 – Алєксандр Хованов (Григорій Денисенко), 34:07. 1:3 – Дмітрій Воронков (Алєксандр Хованов, Єґор Замула, - більш.), 38:13

Воротарі: Лука Голленштайн – Ярослав Аскаров

Кидки: (3 + 7) – (10 + 15)

Штраф: (2 + 6) – (2 + 4)

2 січня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 3 158 глядачів

Dmitri Voronkov scores on the power-play to give the first lead of the game! pic.twitter.com/cZ2CbJxHEj — TSN (@TSN_Sports) 2 січня 2020 р.

Gaetan Jobin with the equalizer right off the draw! pic.twitter.com/K8jcKwcjCC — TSN (@TSN_Sports) 2 січня 2020 р.

Alexander Khovanov scores on a perfect feed from Grigori Denisenko and Russia retakes the lead! pic.twitter.com/8WdscFw2fF — TSN (@TSN_Sports) 2 січня 2020 р.

Сьогодні, 2 січня, о 16:00 за київським часом свій чвертьфінальний матч проводять збірні Канади і Словаччини. О 18:30 на лід вийдуть команди США та Фінляндії, о 21:00 – Швеції та Чехії.

