Чемпіонат світу з легкої атлетики: фінал на 5000 метрів мав криваву розв’язку



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Мухтар Едріс святкує на чемпіонатах світу другу перемогу поспіль athleticsweekly.com

По золоту у понеділок здобули Норвегія, Швеція, Кенія, Уґанда, Кенія і команда без розпізнавальних знаків

Впродовж четвертого змагального дня, 30 вересня, на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) було розіграно шість комплектів нагород.

Як відомо, єдиний фінал за участю українських спортсменів завершився для нашої команди успішно: 18-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучих не просто здобула срібло, а двічі поновлювала світовий рекорд для атлетів, не старших 20-ти років. У підсумку новий еталонний показник зафіксований на рівні 2,04 м. Росіянці Марії Ласіцкене Ярослава програла тільки за кількістю спроб.

У метанні диска вперше чемпіоном світу став 27-річний швед Даніель Столь, який у третій своїй спробі запустив снаряд на 67,59 метра. Друге місце посів Федрік Дакрес із Ямайки – 66,94 м. Бронза в австрійця Лукаса Вайсшайдінґера – 66,82 м.

Боротьба у фіналі дистанції 5000 метрів серед чоловіків зводилася до тактичного протистояння між трьома норвезькими братами Інґебріґтсенами і тріо ефіопських стаєрів. Для скандинавів забіг не склався із самого початку, коли відставати почав Генрік Інґебріґтсен. Двоє його братів тривалий час бігли в голові, але через болі в животі, які ускладнювали дихання, змушений був за півтора кола до фінішу зійти Філіп Інґебрітсен. Залишившись наодинці, Якоб Інґебріґтсен почав спуртувати і спершу здавалося, що втекти від опонентів йому таки вдасться. Втім, на останньому віражі ефіопські суперники банально з’їли Якоба. У підсумку своє звання чемпіона, здобуте два роки тому, підтвердив Мухтар Едріс – 12.58,85. Інший ефіоп Селемон Береґа був другим – 12.59,70. Бронзу виграв канадець Магаммед Ахмед – 13.01,11. Якоб Інґебріґтсен з посіченими суперниками закривавленими ногами добрався до фінішу лише п’ятим.

Норвежці певну сатисфакцію отримали за підсумками фіналу на дистанції на 400 метрів з бар’єрами. Її виграв представник Норвегії Карстен Варгольм – 47,42. Срібло тут здобув Раї Бенжамін – 47,66 сек. Бронза в Абдеррахмана Самби з Катару - 1:58.84.

Іншу тактику в бігу на 3000 м з передшкодами обрала 28-річна кенійка Беатріс Чепкоеч. Вона пішла у відрив зі стартових метрів дистанції і до фінішу себе наздогнати не дозволила. Беатріс перемогла з новим рекордом чемпіонатів світу – 8.57,84. Емма Кобурн зі США з особистим рекордом – 9.02,35 – виграла срібло. Бронза у німкені Ґези Краузе, яка встановила національний рекорд – 9.03,30.

800-метрівку теж із рекордом своєї країни (1.58,04) виграла уґандійка Галіма Накаайї. Другою стала чемпіонка світу-2018 у приміщенні Ревин Роджерс зі США – 1.58,18. Третя ще одна американка Ейджі Вілсон – 1.58,84.

Завершиться чемпіонат світу в неділю, 6 жовтня.