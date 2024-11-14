Чемпіонат світу з пауерліфтингу: Україна здобула п'ять нагород у сумі триборства

Світова першість триватиме до 16 листопада

П’ять медалей у сумі триборства та п’ять ліцензій на участь у Всесвітніх Іграх-2025. Таким успішним для збірної України був черговий змагальний день на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у Рейкʼянесбаїрі (Ісландія). Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Лариса Соловйова водинадцяте у кар’єрі стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу. У ваговій категорії до 63 кг вона перемогла з сумою триборства 610 кг присідання (235 кг), жим лежачи (165 кг), тяга (210 кг) та здобула ліцензію на Всесвітні Ігри-2025.

Микола Бараннік у вазі до 83 кг здобув світ четвертий титул чемпіона світу з результатом 932,5 кг: присідання (362,5 кг), жим лежачи (265 кг), 5 місце тяга (305 кг), ліцензія на Всесвітні Ігри-2025.

Віталій Коломієць також у ваговій категорії до 83 кг зібрав у сумі триборства «бронзові» 912,5 кг: 4 місце присідання (347,5 кг), 5 місце жим лежачи (247,5 кг), тяга (317,5 кг), ліцензія на Всесвітні Ігри-2025.

Володимир Рисєв у вазі до 93 кг впʼяте став чемпіоном світу з сумою триборства 1040 кг, встановивши світові рекорди серед ветеранів першої вікової групи у присіданні, жимі та сумі триборства: присідання (395 кг), жим лежачи (310 кг ), тяга (335 кг), ліцензія на Всесвітні Ігри-2025.

Мусієнко Костянтин у цій же ваговій категорії до 93 кг виборов титул віцечемпіона світу з результатом 1020 кг у сумі триборства: присідання (375 кг), жим лежачи (320 кг), 4 місце тяга (325 кг), ліцензія на Всесвітні Ігри-2025.

Світова першість триватиме до 16 листопада.