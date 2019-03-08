Жіноча збірна України з шахів здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу



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Марія Музичук Gazeta Fortuna

Команда Угорщини не мала жодних шансів

У третьому турі командного чемпіонату світу з шазів в Астані жіноча збірна України завдала поразки команді Угорщини з рахунком 3:1.

У складі українок перемоги на своїх дошках білими здобули Марія Музичук та Інна Гапоненко, а Анна Музичук і Наталія Букса завершила партію внічию.

Наразі українки мають 5 командних очок і зберігають за собою третє місце. А лідирують Росія і Китай - по 6 очок.

Нагадаємо, що після стартової нічиєї з американками у другому турі наші збірна здобула впевнену перемогу над представницями Єгипту, вигравши усі чотири партії - 4:0.

Вже сьогодні, 8 березня, підопічні Михайла Бродського зіграють проти збірної Грузії.

Чемпіонат світу триватиме до 14 березня.