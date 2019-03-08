Жіноча збірна України з шахів здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу
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Розсилка
Марія Музичук
Gazeta Fortuna
Команда Угорщини не мала жодних шансів
У третьому турі командного чемпіонату світу з шазів в Астані жіноча збірна України завдала поразки команді Угорщини з рахунком 3:1.
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У складі українок перемоги на своїх дошках білими здобули Марія Музичук та Інна Гапоненко, а Анна Музичук і Наталія Букса завершила партію внічию.
Наразі українки мають 5 командних очок і зберігають за собою третє місце. А лідирують Росія і Китай - по 6 очок.
Нагадаємо, що після стартової нічиєї з американками у другому турі наші збірна здобула впевнену перемогу над представницями Єгипту, вигравши усі чотири партії - 4:0.
Вже сьогодні, 8 березня, підопічні Михайла Бродського зіграють проти збірної Грузії.
Чемпіонат світу триватиме до 14 березня.