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    Жіноча збірна України з шахів здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу

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    Марія Музичук - Жіноча збірна України з шахів здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу
    Марія Музичук
    Gazeta Fortuna

    Команда Угорщини не мала жодних шансів

    У третьому турі командного чемпіонату світу з шазів в Астані жіноча збірна України завдала поразки команді Угорщини з рахунком 3:1.

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    У складі українок перемоги на своїх дошках білими здобули Марія Музичук та Інна Гапоненко, а Анна Музичук і Наталія Букса завершила партію внічию.

    Наразі українки мають 5 командних очок і зберігають за собою третє місце. А лідирують Росія і Китай - по 6 очок.

    Нагадаємо, що після стартової нічиєї з американками у другому турі наші збірна здобула впевнену перемогу над представницями Єгипту, вигравши усі чотири партії - 4:0.

    Вже сьогодні, 8 березня, підопічні Михайла Бродського зіграють проти збірної Грузії.

    Чемпіонат світу триватиме до 14 березня.

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