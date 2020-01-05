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    Чемпіонка Франції з фігурного катання дискваліфікована за вживання кокаїну

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    2018-го помер тренер спортсменки, дівчина довго не моглп оговтатися від цієї втрати - Чемпіонка Франції з фігурного катання дискваліфікована за вживання кокаїну
    2018-го помер тренер спортсменки, дівчина довго не моглп оговтатися від цієї втрати

    Лорін Лекавелье упіймалася під час допінг-тесту

    Лідерка збірної Франції з фігурного катання, 23-річна Лорін Лекавельє, яка виступає за збірну з 2014 року, і є чемпіонкою Франції (2017) і неодноразовою призеркою чемпіонатів Франції, переможницею турнірів Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) і Cup of Tyrol (2017, 2019), несподівано пропустила національний чемпіонат.

    Видання  L'Équipe з’ясувало причину відсутності лідерки на чемпіонаті Франції. Виявилося, Лорін провалила допінг-тест. Причому в крові спортсменки було виявлено не що-небудь, а кокаїн, пише французьке видання посилаючись на джерела, близькі до французької федерації льодових видів спорту.

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    Найкращим досягненням дівчини є п'яте місце на чемпіонаті Європи 2017 року

    Зазначимо, що через це Лорін не тільки пропустила чемпіонат Франції наприкінці грудня, а й  не візьме участь у відбіркових змаганнях до чемпіонату Європи в січні.

     За підсумками 2019 року вона посідала 20  місце в рейтингу Міжнародного союзу ковзанярів.

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    фігурне катання
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