Чемпіонка Франції з фігурного катання дискваліфікована за вживання кокаїну



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Лорін Лекавелье упіймалася під час допінг-тесту

Лідерка збірної Франції з фігурного катання, 23-річна Лорін Лекавельє, яка виступає за збірну з 2014 року, і є чемпіонкою Франції (2017) і неодноразовою призеркою чемпіонатів Франції, переможницею турнірів Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) і Cup of Tyrol (2017, 2019), несподівано пропустила національний чемпіонат.

Видання L'Équipe з’ясувало причину відсутності лідерки на чемпіонаті Франції. Виявилося, Лорін провалила допінг-тест. Причому в крові спортсменки було виявлено не що-небудь, а кокаїн, пише французьке видання посилаючись на джерела, близькі до французької федерації льодових видів спорту.

Найкращим досягненням дівчини є п'яте місце на чемпіонаті Європи 2017 року

Зазначимо, що через це Лорін не тільки пропустила чемпіонат Франції наприкінці грудня, а й не візьме участь у відбіркових змаганнях до чемпіонату Європи в січні.

За підсумками 2019 року вона посідала 20 місце в рейтингу Міжнародного союзу ковзанярів.