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    Чемпіонка світу з шорт-треку заради участі в Олімпіаді влаштувалася кур’єром

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    Спортсменка не втрачає надії виступити на четвертій Олімпіаді - Чемпіонка світу з шорт-треку заради участі в Олімпіаді влаштувалася кур’єром
    Спортсменка не втрачає надії виступити на четвертій Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Британці Еліз Крісті не вистачає грошей для участі в Іграх у Пекіні

    Чемпіонка світу з ковзанярського спорту, британка Еліз Крісті зіткнулася з нестачею коштів для участі в зимових Олімпійських іграх в Пекіні, через що почала роботу в кур'єрській службі.

    Крісті виклала пост в свій Instagram, де вона знаходиться в автомобілі, підписавши фото: «Поїхали ...Днем спортсмен, ввечері постачальник піци».

    Раніше Крісті заявляла, що майбутні Олімпійські ігри стануть для неї останніми. Вона є дворазовим переможцем чемпіонату світу з шорт-треку. У зимових Іграх вона брала участь тричі, проте медалей не вигравала.

    Влаштуватися в службу доставки піци їй змусило скорочення на 8 мільйонів фунтів фінансування урядом Великобританії зимових видів спорту.

    Зимова Олімпіада відбудеться 2022 року в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада-2022 шорт-трек
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