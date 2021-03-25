Чемпіонка світу з шорт-треку заради участі в Олімпіаді влаштувалася кур’єром

Спортсменка не втрачає надії виступити на четвертій Олімпіаді

Британці Еліз Крісті не вистачає грошей для участі в Іграх у Пекіні

Чемпіонка світу з ковзанярського спорту, британка Еліз Крісті зіткнулася з нестачею коштів для участі в зимових Олімпійських іграх в Пекіні, через що почала роботу в кур'єрській службі.

Крісті виклала пост в свій Instagram, де вона знаходиться в автомобілі, підписавши фото: «Поїхали ...Днем спортсмен, ввечері постачальник піци».

Раніше Крісті заявляла, що майбутні Олімпійські ігри стануть для неї останніми. Вона є дворазовим переможцем чемпіонату світу з шорт-треку. У зимових Іграх вона брала участь тричі, проте медалей не вигравала.

Влаштуватися в службу доставки піци їй змусило скорочення на 8 мільйонів фунтів фінансування урядом Великобританії зимових видів спорту.

Зимова Олімпіада відбудеться 2022 року в Пекіні.