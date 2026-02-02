Російська пропаганда поширює фейкові обкладинки французьких видань із Зеленським

Центр протидії дезінформації прокоментував фейкові обкладинки видань з українським президентом

Росія поширює мережею пропагандистську інформацію та фейкові світлини. Цього разу в інфопросторі з'явилися обкладинки з нібито з французьких газет, зміст яких не відповідає дійсності. В них критикують президента України Володимира Зеленського. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), передає «Главком».

Як відомо, про наявність згаданих обкладинок згадали вперше на одній із програм на російському пропагандистському каналі «Перший канал». Ведучий програми заявив, що нібито два відомі французькі видання Libération та Le Parisien опублікували матеріали з критикою Володимира Зеленського.

Росіяни заявили, що президента України розкритикували нібито за «недоговороспроможність». Свої слова пропагандисти спробували підтвердити шпальтами видань з гучними заголовками. Однак у ЦПД це спростували. «Насправді жодне з цих французьких медіа не публікувало таких матеріалів. У випусках газет за 27 січня на першу шпальту були винесені матеріали на інші теми. Фейкові обкладинки створені шляхом заміни центрального зображення та заголовка, тоді як інші елементи верстки — шрифти, підзаголовки, вихідні дані – повністю скопійовані з оригіналів», – пояснили у ЦПД.

фото: ЦПД

До того ж перед заявами росіян на телебаченні відповідні фейкові обкладинки з’явилися спочатку у російських Telegram-каналах. Мета такої пропагандистської кампанії спрямована на те, щоб створити ілюзію розчарування Заходу в Україні та «нав’язати наратив про «втому Європи», використовуючи авторитет західних медіа».

Раніше «Главком» писав про те, що російська пропаганда поширює в українському інформаційному просторі відеоролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. На цих відео українські військові виступають із заявами про відсутність харчів та техніки на фронті. Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив, що ці відео є черговою пропагандою Росії.