Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
За словами Гіркіна, під виглядом перемир’я Україна нібито свідомо затягує час, розраховуючи перемогти у війні на виснаження
У своїй заяві Гіркін розкритикував рішення російської влади погодитися на енергетичне перемир’я

Російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) обурився через те, що Кремль погодився на запропоноване Дональдом Трампом енергетичне перемир’я. Про це повідомляє «Главком».

У своїй заяві Гіркін розкритикував рішення російської влади припиняти або обмежувати бойові дії, які, за його словами, ухвалюються «на вимогу, замасковану під прохання» президента США Дональда Трампа. Він стверджує, що протилежна сторона не має наміру зупиняти бойові дії, тоді як війна триває вже четвертий рік.

Терорист також заявив про «величезні втрати» та висловив незадоволення тим, що російське керівництво нібито дослухається до позиції країн, які постачають зброю противнику. Гіркін наголосив, що не розуміє, на що розраховує влада РФ – на «прощення» чи «примирення», – і категорично відкинув обидва варіанти.

«Усе закінчиться, як із Мілошевичем», – заявив він, маючи на увазі арешт і суд над югославським лідером у Гаазі.

За словами Гіркіна, під виглядом перемир’я Україна нібито свідомо затягує час, розраховуючи перемогти у війні на виснаження.

Раніше Гіркін заявив, що атака США на Венесуелу є черговим ударом по іміджу Росії, не здатної допомогти своїм союзникам.

Також відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив резонансну заяву про ситуацію на фронті в Україні, визнавши, що командування російської армії використовує солдатів як «м'ясо» для досягнення своїх цілей.

