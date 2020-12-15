Чемпіонка України-2019 з легкої атлетики отримала чотирирічну допінгову дискваліфікацію

Анна Красуцька не зможе виступати до лютого 2023 року

Анна Красуцька здала позитивний тест ще торік у лютому

25-річна українська легкоатлетка Анна Красуцька отримала чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу. Про це інформує в своєму найсвіжішому повідомленні спеціалізований ресурс Athleticsintegrity.

Згідно з наданою інформацією, Красуцька здала позитивний тест 20 лютого 2019 року. Вказується, що в пробі Анни, взятій у позазмагальний час, виявлені екзогенні стероїди, які сприяють росту рівня тестостерону, андростерону і етіохоланону.

Чемпіонкою України з потрійного стрибка в Луцьку, показавши результат 13,66 м, вихованка Михайла Марченка стала 21 серпня 2019-го. Відповідно цю, мабуть, головну в кар’єрі атлетки перемогу повинні анулювати. Як і скасовані будуть результати, показані спортсменкою на командному чемпіонаті Європи (12 місце в стрибках у довжину), чемпіонаті світу (13 місце з потрійного стрибка), перемога та четверте місця на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій.

Крім того, повинен бути анульований результат Красуцької на Всесвітній Універсіаді в Неаполі – п’яте місце з потрійного стрибка. Іронія долі – там перемогла інша українка Ольга Корсун, яку згодом дискваліфікували за пробу, взяту саме в Неаполі.

Взагалі ж у новому списку відсторонень поряд із Красуцькою вказані 14 нових прізвищ. Найбільшу – восьмирічну – дискваліфікацію отримав француз Себастьєн Ґарсія. Також восьмирічне відсторонення отримала колишня антидопінгова координатора Всеросійської федерації легкої атлетики Єлєна Іконникова, а її колегу з відділу спортивних програм ВФЛА Єлєну Орлову відлучили на шість років. Чотирирічну дискваліфікацію отримала російська бігунка на 200 і 400 м Маржана Ібаєва.

Нагадаємо, що буквально вчора стало відомо про дискваліфікацію ще однієї відомої української атлетки, майстрині марафонського бігу Вікторії Хапіліної.