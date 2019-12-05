Від Кенії до Киргизії – українські легкоатлети почали підготовку до сезону (фото)



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Марина Бех-Романчук на тренувальному зборі в Туреччині

Ляхова у кумедних носках, спокуслива Бех-Романчук на тенісному корті, Климюк в горах – що роблять легкоатлети на зборах

Не тривалий час для відпочинку мали цього року українські легкоатлети. Після чемпіонаті світу, що проходив аж наприкінці вересня, а для деяких ще й Всесвітніх Ігор військовослужбовців у жовтні, представники «королеви спорту» мали короткі канікули. Вже зараз більшість провідних атлетів знов повернулися до тренувань, адже до Олімпійських Ігор в Токіо трохи більше 230 днів. Закладати базу на новий сезон українські спортсмени починають в різних куточках світу. «Главком» вирішив дізнатися, де і як зараз тренуються лідери вітчизняної легкої атлетики.

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Титулована родина багатоборців – чемпіонка світу з семиборства Анна Касьянова та бронзовий призер чемпіонату світу з десятиборства, Олексій Касьянов, проводять перші збори сезону у Португалії. Вже багато років підготовку до змагального сезону Анна та Олексій розпочинають у Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

Домомагає багатоборцям на зборах донечка Олександра

- Взимку ми зазвичай тренуємося на тренувальній базі в Португалії. Нас із Анею зробили амбасадорами цього спорткомплексу. Маємо змогу працювати там безкоштовно, - розповів напередодні Олексій Касьянов в інтерв'ю виданню «Главком», - До 21 грудня будемо на зборах у Португалії, а після того січень проведемо в Запоріжжі.

Екзотичне місце для тренувань обрала чемпіонка Європейських Ігор, триразова призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800-м та в естафеті 4х400 м, Ольга Ляхова. Дівчина знаходиться в Кенії – фото з африканського континенту спортсменка днями поділилася в Іnstagram.

Ольга - дівчина з почуттям гумору, подивіться лише на її носки

В незвичному місці розпочинають готуватися до нового сезону інші українці. Наприклад, фіналістка чемпонату світу, чемпіонка Всесвітньої Універсіади, Катерина Климюк закладає базу на наступний непростий рік в умовах киргизського високогір’я , на узбережжі озера Іссик-Куль.

Запорізька легкоатлетка Катерина Климюк доповідає - на зборах в Киргизстані чудові умови

Ще цілий ряд українських легкоатлетів віддає перевагу Туреччині, яка після анексії Криму Росією, стала популярним місцем для тренувань місцевих атлетів. Так покращують кондиції на турецькому узбережжі краща молода легкоатлетка 2019 року – віце-чемпіонка світу Ярослава Магучих.

Ярослава, на відміну від своїх колег по збірній, не любить відвертих фото

Традиційно спокусливими фото з Туреччини ділиться у соцмережах срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину, Марина Бех-Романчук. У вільний від легкоатлетичних занять час, красуня знаходить розраду у великому тенісі.

В гарному настрої і гарній формі знаходиться після відпустки Марина Бех-Романчук

Вітання з теплих берегів надсилає чемпіон світу з метання молота серед юніорів, Михайло Кохан.

Юний чемпіон Кохан багато часу проводить на зборах в Туреччині