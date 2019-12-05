Від Кенії до Киргизії – українські легкоатлети почали підготовку до сезону (фото)
Ляхова у кумедних носках, спокуслива Бех-Романчук на тенісному корті, Климюк в горах – що роблять легкоатлети на зборах
Не тривалий час для відпочинку мали цього року українські легкоатлети. Після чемпіонаті світу, що проходив аж наприкінці вересня, а для деяких ще й Всесвітніх Ігор військовослужбовців у жовтні, представники «королеви спорту» мали короткі канікули. Вже зараз більшість провідних атлетів знов повернулися до тренувань, адже до Олімпійських Ігор в Токіо трохи більше 230 днів. Закладати базу на новий сезон українські спортсмени починають в різних куточках світу. «Главком» вирішив дізнатися, де і як зараз тренуються лідери вітчизняної легкої атлетики.
Титулована родина багатоборців – чемпіонка світу з семиборства Анна Касьянова та бронзовий призер чемпіонату світу з десятиборства, Олексій Касьянов, проводять перші збори сезону у Португалії. Вже багато років підготовку до змагального сезону Анна та Олексій розпочинають у Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.
- Взимку ми зазвичай тренуємося на тренувальній базі в Португалії. Нас із Анею зробили амбасадорами цього спорткомплексу. Маємо змогу працювати там безкоштовно, - розповів напередодні Олексій Касьянов в інтерв'ю виданню «Главком», - До 21 грудня будемо на зборах у Португалії, а після того січень проведемо в Запоріжжі.
Екзотичне місце для тренувань обрала чемпіонка Європейських Ігор, триразова призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800-м та в естафеті 4х400 м, Ольга Ляхова. Дівчина знаходиться в Кенії – фото з африканського континенту спортсменка днями поділилася в Іnstagram.
В незвичному місці розпочинають готуватися до нового сезону інші українці. Наприклад, фіналістка чемпонату світу, чемпіонка Всесвітньої Універсіади, Катерина Климюк закладає базу на наступний непростий рік в умовах киргизського високогір’я , на узбережжі озера Іссик-Куль.
Ще цілий ряд українських легкоатлетів віддає перевагу Туреччині, яка після анексії Криму Росією, стала популярним місцем для тренувань місцевих атлетів. Так покращують кондиції на турецькому узбережжі краща молода легкоатлетка 2019 року – віце-чемпіонка світу Ярослава Магучих.
Традиційно спокусливими фото з Туреччини ділиться у соцмережах срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину, Марина Бех-Романчук. У вільний від легкоатлетичних занять час, красуня знаходить розраду у великому тенісі.
Вітання з теплих берегів надсилає чемпіон світу з метання молота серед юніорів, Михайло Кохан.