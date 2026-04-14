Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
На Назара (праворуч) очікують два головні старти сезону – Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу
фото: Грибук Володимир

Чепурний взяв участь у трьох з п'яти етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі

Назар Чепурний став переможець заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

  • золото у Котбусі
  • золото у Баку
  • бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.

Попереду на Назара очікують два головні старти сезону – Чемпіонат Європи (у серпні) та Чемпіонат світу (у жовтні).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
