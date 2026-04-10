Захарова: Навіщо купувати у тих, хто тебе дискредитує за національною ознакою?

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на слова російської фігуристки Аделії Петросян, яка не змогла скупитися в міланському аеропорту. Про це інформує «Главком».

Петросян, яка виступала на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розповіла, що її відмовилися обслуговувати в магазинах Dior та Louis Vuitton в міланському аеропорту через паспорт РФ.

«А навіщо купувати у тих, хто тебе дискредитує за національною ознакою?», – заявила Захарова.

Нагадаємо, Аделія Петросян в інтерв'ю пропагандистам розповіла, що зіткнулася з труднощами з покупкою ювелірних виробів в аеропорту в Мілані через російське громадянство.

«У мене залишився такий невеликий осад після відвідин магазину в аеропорту. Я хотіла собі купити сережки та колечко. Дівчина просить паспорт, бачить цей бордовий документ і каже: «Така ситуація, людям з Росії ми не можемо продати». Думаю, гаразд, ми летимо з Олімпіади, у нас є товариш із Грузії, зараз його приведу та купимо. Він дістає паспорт, потім посадковий талон. Дівчина каже: «Дуже перепрошую, ви летите до Москви, ми вам теж не можемо продати», – розповіла Петросян.

Як повідомлялося, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.