Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні
Горуна, який здобув бронзову медаль у категорії до 75 кг на Олімпіаді в Токіо, відвідав карате-додзьо в Токіо
фото: Казукі Сузукі

Горуна виставляв свою олімпійську нагороду на благодійний аукціон «World Sports for Ukraine

Українському каратисту Станіславу Горуні віддали бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо, яку він виставив на благодійний аукціон ще у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

Горуна, який здобув бронзову медаль у категорії до 75 кг на Олімпіаді в Токіо, відвідав карате-додзьо в Токіо.

Там йому повернули ту саму медаль, яку він раніше виставив на аукціон, щоб допомогти Україні в боротьбі з російською агресією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Горуна виставив свою олімпійську нагороду на благодійний аукціон «World Sports for Ukraine», що проводився Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності. Медаль була продана за $20,5 тисяч (604,5 тисяч гривень).

Японський покупець від самого початку мав на меті повернути її законному власнику. Спочатку він планував зробити це після завершення війни та настання миру, запросивши Станіслава до Японії, але в підсумку вирішив не чекати.

«Ця медаль тепер має набагато більшу цінність, ніж просто спортивна нагорода. Саме Японія простягнула мені руку допомоги, і я безмежно вдячний за це повернення», – сказав Горуна.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні
