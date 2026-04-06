Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні

Українському каратисту Станіславу Горуні віддали бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо, яку він виставив на благодійний аукціон ще у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

Горуна, який здобув бронзову медаль у категорії до 75 кг на Олімпіаді в Токіо, відвідав карате-додзьо в Токіо.

Там йому повернули ту саму медаль, яку він раніше виставив на аукціон, щоб допомогти Україні в боротьбі з російською агресією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Горуна виставив свою олімпійську нагороду на благодійний аукціон «World Sports for Ukraine», що проводився Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності. Медаль була продана за $20,5 тисяч (604,5 тисяч гривень).

Японський покупець від самого початку мав на меті повернути її законному власнику. Спочатку він планував зробити це після завершення війни та настання миру, запросивши Станіслава до Японії, але в підсумку вирішив не чекати.

«Ця медаль тепер має набагато більшу цінність, ніж просто спортивна нагорода. Саме Японія простягнула мені руку допомоги, і я безмежно вдячний за це повернення», – сказав Горуна.

