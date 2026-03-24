Україна увійшла в топ-5 медального заліку Чемпіонату світу з легкої атлетики

Українські легкоатлети вибороли дві золоті нагороди Чемпіонату світу у приміщенні

Національна збірна команда України з легкої атлетики завершила чемпіонат світу в приміщенні з найкращим результатом за останні 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Завдяки трьом здобутим нагородам наша команда розділила четверте місце у загальнокомандному медальному заліку.

За кількістю медалей цей результат став найкращим для країни з 2014 року.

Усі нагороди українці вибороли у секторі для стрибків у висоту:

Ярослава Магучіх – чемпіонка світу. Це її четверта нагорода на рівні світових першостей у приміщенні.

Олег Дорощук – чемпіон світу. Він став першим в історії України чемпіоном світу в секторі для стрибків у висоту.

Юлія Левченко – срібна призерка чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):