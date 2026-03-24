Україна увійшла в топ-5 медального заліку Чемпіонату світу з легкої атлетики

glavcom.ua
Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло
фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Українські легкоатлети вибороли дві золоті нагороди Чемпіонату світу у приміщенні

Національна збірна команда України з легкої атлетики завершила чемпіонат світу в приміщенні з найкращим результатом за останні 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Завдяки трьом здобутим нагородам наша команда розділила четверте місце у загальнокомандному медальному заліку.

За кількістю медалей цей результат став найкращим для країни з 2014 року.

Усі нагороди українці вибороли у секторі для стрибків у висоту:

  • Ярослава Магучіх – чемпіонка світу. Це її четверта нагорода на рівні світових першостей у приміщенні.
  • Олег Дорощук – чемпіон світу. Він став першим в історії України чемпіоном світу в секторі для стрибків у висоту.
  • Юлія Левченко – срібна призерка чемпіонату світу.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):

  • 1. Ярослава Магучіх – 2,01 м
  • 2. Юлія Левченко – 1,99 м
  • 2. Нікола Оліслагерс – 1,99 м
  • 2. Ангеліна Топич – 1,99 м
