Україна увійшла в топ-5 медального заліку Чемпіонату світу з легкої атлетики
Українські легкоатлети вибороли дві золоті нагороди Чемпіонату світу у приміщенні
Національна збірна команда України з легкої атлетики завершила чемпіонат світу в приміщенні з найкращим результатом за останні 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Завдяки трьом здобутим нагородам наша команда розділила четверте місце у загальнокомандному медальному заліку.
За кількістю медалей цей результат став найкращим для країни з 2014 року.
Усі нагороди українці вибороли у секторі для стрибків у висоту:
- Ярослава Магучіх – чемпіонка світу. Це її четверта нагорода на рівні світових першостей у приміщенні.
- Олег Дорощук – чемпіон світу. Він став першим в історії України чемпіоном світу в секторі для стрибків у висоту.
- Юлія Левченко – срібна призерка чемпіонату світу.
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):
- 1. Ярослава Магучіх – 2,01 м
- 2. Юлія Левченко – 1,99 м
- 2. Нікола Оліслагерс – 1,99 м
- 2. Ангеліна Топич – 1,99 м
