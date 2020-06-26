Старт легкоатлетичної Діамантової ліги знову відклали. Два етапи скасували



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Цьогоріч у Парижі не буде ні чемпіонату Європи, ні чемпіонату світу Фото - KMSP

Наразі поновлення легкоатлетичних змагань залишається під питанням

Сьогодні, 26 червня, легкоатлетична Діамантова ліга оголосила про зміни до попередньо утвердженого календаря на 2020 рік. Згідно з ними скасовані ще два етапи.

Взагалі не відбудеться запланований на 6 вересня етап у Парижі. Таке рішення ухвалено після останніх рішень уряду Франції щодо організації великих подій у країні. Організатори дійшли висновку, що Парижу цьогоріч забракне часу на організацію міжнародного заходу світового рівня. Планується, що Діамантова ліга повернеться у французьку столицю в серпні 2021 року. Нагадаємо, що раніше був скасований запланований на серпень 2020 року чемпіонат Європи з легкої атлетики у Парижі.

Також скасовано етап «Prefontaine Classic-2020» в американському Юджині. Наразі штат Ореґон забороняє проводити великі заходи, включаючи спортивні змагання. Це обмеження діятиме принаймні до кінця вересня. Заборона у поєднанні з очікуваними довгостроковими обмеженнями на міжнародні поїздки, унеможливлює проведення змагань світового класу на бігових доріжках та стадіоні «Hayward Field» 4 жовтня. У цьому випадку також очікується, що етап Діамантової ліги відбудеться в Юджині у 2021-му.

Досі тривають дискусії стосовно проведення Ґран-прі Мюллера в англійському Ґейтсгеді, який точно не відбудеться в попередні строки, 16 серпня. Альтернативною датою наразі визначене 12 вересня, однак остаточне підтвердження наразі не може бути надане через настанови та обмеження уряду Великобританії.

«Організатори Діамантової ліга та Світова легка атлетика залишаються прихильними до проведення змагань, в яких можуть виступати спортсмени, а вболівальники – насолоджуватися легкою атлетикою, наскільки це дозволяє глобальна ситуація з пандемією коронавірусу», - йдеться в офіційному повідомленні.

Як відомо, ще раніше було вирішено, що Діамантова ліга-2020 не буде структурованою низкою подій, які ведуть до фіналу в Цюріху, як це зазвичай буває.

Згідно з попереднім календарем, старт Діамантової ліги запланований на 14 серпня в Монте-Карло. То якщо мова про класичні етапи. Раніше в Осло відбулися адаптовані до нинішніх умов змагання. Частина учасників змагалася одне з одним на відстані.

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