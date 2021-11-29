Неймар зазнав жахливої травми в матчі чемпіонату Франції

Неймар не гратиме щонаймеше шість тижнів

Бразильський нападник цього року на поле не вийде

Провідний футболіст «Парі Сен-Жермен» Неймар зазнав травми в матчі чемпіонату Франції. Його команда зустрічалася з «Сент-Етьеном» і перемогла – 3:1.

В кінці зустрічі проти бразильського футболіста жорстко зіграв захисник «Сент-Етьєна» Іван Масон. В результаті підкату Неймар підвернув лівий гомілковостоп і не зміг залишити поле самостійно. Його забрали на ношах.

Обстеження показало, що травма виявилася складною і нападник цього року на поле вже не вийде. Бразилець лікуватиметься щонайменше шість тижнів.

У цій грі три гольові передачі віддав Ліонель Мессі. Він двічі асистував Маркіньосу і одного разу партнеру по збірній Аргентини Ді Марії.

«ПСЖ» у 15 турах набрав 40 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.